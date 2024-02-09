NYT: Украина не будет „внезапно разгромлена“ без военной помощи от США, но вскоре может начать „медленно проигрывать“

Конгресс США на фоне внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать выделение более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. 6 февраля представители Республиканской партии заблокировали в сенате (верхней палате конгресса США) законопроект, предусматривающий в том числе выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Предполагается, что пакет американской помощи не будет полностью потрачен на новое вооружение для Украины: часть средств пойдет на замену вооружений, еще часть — на техническое обслуживание, а также обучение военных и разминирование.

При этом европейские страны, которые тоже оказывают помощь Киеву, не имеют достаточных запасов оружия и боеприпасов, поэтому вряд ли смогут восполнить пробел с американской военной помощью.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, Украина „могла бы эффективно продержаться какую-то часть нынешнего года“ без увеличения американской военной помощи, но со временем „не будет никакой перспективы восстановить армию“, и Украина начнет „медленно проигрывать“.

Кофман считает, что дальнейшее отсутствие американской помощи „указывает на мрачную, негативную траекторию во второй половине этого года“.