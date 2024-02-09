Исполнил мечту настоящей принцессы на Олимпиаде. Бруно Банани считали сумасшедшим даже родители
Шикарная история на стыке спорта и маркетинга.
На Олимпиаде-2014 в Сочи в соревнованиях у саночников тройка получилась такой:
золото — Феликс Лох из Германии;
серебро — Альберт Демченко из России;
бронза — Армин Цоггелер из Италии.
Интересны в итоговом протоколе тогда были не только медальные позиции. На 32-й строчке расположился человек, который стал популярен не из-за своего выступления и даже не из-за того, что приехал в Сочи из Тонги. Дело в том, что Бруно Банани стал звездой, потому что сменил имя, пишет Sport24.
Фуахеа Семи пошел на такие изменения в жизни из-за маркетингового интереса.
В Тонга не все представляют себе, что такое зима, но в 2008 году все изменилось. Принцесса Салоте Мафилео Пилолеву Туита мечтала, что кто-то из страны должен однажды принять участие в зимних Играх. Выбор пал на санный спорт.
Для занятий отобрали несколько человек. В их число вошел и Семи, занимавшийся регби. Он услышал о наборе по радио и решил попробовать в жизни что-то новенькое. Парень успешно прошел все тесты и стал одним из двух победителей отбора. Помимо Семи в мини-команду попал Таниэла Туфунга, служащий Вооруженных сил Тонги.
Саночники начали подготовку к Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Впервые в сани Семи сел за год до события. Поддерживала тонганца все это время фирма Makai. Именно она представила спортсмена миру как Бруно Банани. Немецкая компания, производящее нижнее белье, вдохновила топ-менеджеров Makai. Так они решили заполучить для Семи рекламный контракт с фирмой. Идея зашла Яну Ясснеру, генеральному менеджеру Bruno Banani.
Саночник снялся в рекламной компании производителя нижнего белья, а еще получил паспорт с новым именем. Это дало Bruno Banani тысячи упоминаний в СМИ и еще больший спрос на товары. На Олимпиаду Банани не отобрался, но деньги от сотрудничества с компанией помогли ему продолжить начатое. Бруно сосредоточился на подготовке к Играм в Сочи.
Тренировки в Германии не прошли просто так. Банани начал прогрессировать. Участие в Олимпиаде, несмотря на это, было под угрозой. Журналистам удалось раскрыть историю со сменой имени. Многие разозлились, были даже требования не допускать его к отбору на Игры. Хорошо, что негатив не сломал Банани. Он отобрался в Сочи.
На Играх саночник нес флаг Тонга, выступил на одной трассе с сильнейшими спортсменами мира и исполнил мечту принцессы. Спустя несколько лет после Игр про Банани сняли фильм.
„Поначалу они [родители ]считали меня сумасшедшим. Во-первых, я уехал в страну, где гораздо холоднее, чем у меня дома. Во-вторых, только ненормальный, по их мнению, мог заняться таким опасным видом спорта. Но сейчас все мною гордятся“, — признавался Банани „РГ“.