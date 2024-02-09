На Олимпиаде-2014 в Сочи в соревнованиях у саночников тройка получилась такой:

золото — Феликс Лох из Германии;

серебро — Альберт Демченко из России;

бронза — Армин Цоггелер из Италии.

Интересны в итоговом протоколе тогда были не только медальные позиции. На 32-й строчке расположился человек, который стал популярен не из-за своего выступления и даже не из-за того, что приехал в Сочи из Тонги. Дело в том, что Бруно Банани стал звездой, потому что сменил имя, пишет Sport24.

Фуахеа Семи пошел на такие изменения в жизни из-за маркетингового интереса.

В Тонга не все представляют себе, что такое зима, но в 2008 году все изменилось. Принцесса Салоте Мафилео Пилолеву Туита мечтала, что кто-то из страны должен однажды принять участие в зимних Играх. Выбор пал на санный спорт.

Для занятий отобрали несколько человек. В их число вошел и Семи, занимавшийся регби. Он услышал о наборе по радио и решил попробовать в жизни что-то новенькое. Парень успешно прошел все тесты и стал одним из двух победителей отбора. Помимо Семи в мини-команду попал Таниэла Туфунга, служащий Вооруженных сил Тонги.

Саночники начали подготовку к Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Впервые в сани Семи сел за год до события. Поддерживала тонганца все это время фирма Makai. Именно она представила спортсмена миру как Бруно Банани. Немецкая компания, производящее нижнее белье, вдохновила топ-менеджеров Makai. Так они решили заполучить для Семи рекламный контракт с фирмой. Идея зашла Яну Ясснеру, генеральному менеджеру Bruno Banani.

Саночник снялся в рекламной компании производителя нижнего белья, а еще получил паспорт с новым именем. Это дало Bruno Banani тысячи упоминаний в СМИ и еще больший спрос на товары. На Олимпиаду Банани не отобрался, но деньги от сотрудничества с компанией помогли ему продолжить начатое. Бруно сосредоточился на подготовке к Играм в Сочи.