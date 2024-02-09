Европарламент принял резолюцию по Жданок и другим агентам

Отдельные политики и партии в Европейском Союзе сознательно служат интересам Москвы, заявили депутаты Европарламента. В принятой ими в четверг, 8 февраля, резолюции говорится о систематических и усиливающихся действиях России по подрыву демократии в ЕС с помощью дезинформации и других форм вмешательства. За принятие документа в Страсбурге проголосовали 433 депутата, 56 выступили против, 18 воздержались.

В тексте подчеркивается, что Москва вербует отдельных евродепутатов как агентов влияния и создает зависимые отношения, в том числе через финансирование, с некоторыми европейскими политическими партиями, которые затем выступают в качестве усилителей российской пропаганды и добиваются снятия санкций с РФ.

Значительная часть резолюции посвящена скандалу с депутаткой от Латвии Татьяной Жданок. „Информатор ФСБ, имеющий доступ к льготам и данным как член Европарламента, представляет серьезную угрозу безопасности и демократии Евросоюза“, - заявили парламентарии. Они обязались оказывать полную поддержку латвийским властям в расследовании действий Жданок, призвав выяснить, подлежит ли она уголовному преследованию. Служба безопасности Латвии уже объявила, что проведет расследование.

За неделю до этого спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила о начале внутреннего расследования, включая передачу дела в Консультативный комитет по поведению депутатов. Возможные санкции в отношении Жданок включают лишение суточных, временное отстранение от участия во всех или некоторых мероприятиях парламента и ограничение доступа к конфиденциальной и секретной информации. Депутаты приветствовали передачу ее дела в комитет и обязались применить санкции в полной мере.

У Жданок длинный послужной список