Замена Залужного на Сырского. Что говорят в Украине, странах Запада и России

Президент Зеленский поблагодарил Залужного и выразил желание, чтобы тот остался в его команде. Залужный не менее корректно выразил благодарность генштабу, Минобороны страны и лично президенту.

Сменивший его Александр Сырский в 2022 году командовал обороной Киевской области, он также один из главных организаторов украинского наступления в Харьковской области осенью того же года.

Зеленский в своем видеообращении первым же пунктом дал понять, что замена произошла из-за неудавшегося летнего контрнаступления.

„Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе“, — сказал он.

„Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения“, — повторил эту мысль советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

Кроме того, пишет он, ВСУ необходимо „найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу“, а управленческие принципы в армии должны быть реформированы.

Схожее заявление сделал и министр обороны Украины Рустем Умеров: „Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии“.

Бывший президент Украины и оппонент Владимира Зеленского Петр Порошенко в своем сообщении в соцсети Х ограничился благодарностью Залужному за его службу. А главным противником отставки выступил мэр Киева Виталий Кличко.

„Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет“.