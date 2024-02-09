„Четыре региона Украины стали частью России. Дело сделано“. Постпред РФ в ООН — о войне и возможности переговоров с Киевом

В.Н.: Мы без сомнения находимся в состоянии конфликта с Западом. Мы открыто об этом говорим. Запад ведет против России прокси-войну, и делает это, к сожалению, ценой жизней украинцев, предоставляя им оружие, притом не только конвенциональное, но и кассетные бомбы, всевозможные реактивные системы залпового огня, снаряды с обедненным ураном. Запад также участвует в военном планировании, в спутниковом слежении за нами. Так что Запад, конечно, — соучастник всего, что происходит.

Би-би-си: Вы в последнее время часто говорите о вопиющих актах американо-британской агрессии против суверенных государств, о том, что США сеют хаос и разрушения на Ближнем Востоке. Есть ли у вас в России ощущение, что вы фактически находитесь в состоянии глобального конфликта с США, с Западом?

В.Н.: Самое актуальное сегодня — это, конечно, Ближний Восток . Вы не можете этого отрицать. Это очевидно. Это конфликт, который чреват как региональными последствиями, так и потенциально глобальным конфликтом, пожаром. Вы видите, что происходит в последнее время — в Красном море, с агрессией США в Йемене, с недавней агрессией США и Великобритании в Ираке и Сирии. Ситуация на северной границе Израиля с Ливаном. Так что Ближний Восток может взорваться. К сожалению.

Би-би-си: Господин постпред, я хочу начать со слов, сказанных недавно министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Он сказал следующее: все датчики нестабильности в мире сейчас мигают красным, и мы давно не сталкивались с такими угрозами безопасности. Вы согласны с ним?

Это место, которое должно символизировать всеобщую, глобальную приверженность миру, безопасности и международному взаимодействию. Но сегодня, на фоне растущей напряженности на планете, все это — лишь громкие слова.

Би-би-си: Да, но у вас нет права получать или торговать оружием с Северной Кореей, потому что Россия подписала целую серию соответствующих резолюций ООН.

В.Н.: Никакого секрета. Мы развиваем наши отношения с Ираном. Это наше законное право. У нас также есть право развивать отношения с КНДР. Это наш сосед.

Би-би-си: Владимир Путин встречался с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. И несколько дней назад он принимал в Москве весьма высокопоставленную делегацию из Северной Кореи. Нет никаких сомнений в том, что Москва и Пхеньян — стратегические партнеры. То же самое происходит между Москвой и Тегераном. Нет никакого секрета в том, что отношения между вашими странами близки.

В.Н.: Вы помните, когда украинцы обвинили нас в использовании иранских дронов, и не только украинцы, а весь Запад? Тогда украинцы пытались обсуждать это с иранцами, и те сказали — давайте сядем вместе за стол, предоставьте нам вещественные доказательства. Больше украинцы этот вопрос не поднимали. Вы видели фотографию Зеленского, где он стоит на втором плане, а перед ним обломки „шахеда“, якобы использовавшегося в Украине? Если вы посмотрите на масштаб этого снимка, то Зеленский должен быть под три метра ростом. Масштабы не совпадают. Еще раз говорю: никто так и не предоставил никаких вещественных доказательств относительно этих дронов.

Би-би-си: Есть британские спутниковые снимки партий грузов из Северной Кореи, направляющихся в Россию. Есть фрагменты дронов, явно иранских, найденные на территории Украины, после того как их сбили. Мы знаем, что это происходит. И вы знаете, что мы знаем.

В.Н.: Мы часто это слышим. Назовем эти обвинения вашими предположениями. Никто до сих пор не предоставил никаких вещественных доказательств. Кроме домыслов „с большой долей вероятности“ ничего нет.

Би-би-си: Мы знаем, что Запад поставляет Украине оружие. Мы также знаем, что Иран и Северная Корея снабжают оружием российскую армию. Что это говорит нам о геополитическом положении России?

В.Н.: На прошлой неделе Международный суд ООН принял решения по двум важным вопросам. Первое касается международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в рамках которой Украина обвинила нас в финансировании терроризма. И второе — в отношении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на основании которой Украина обвинила нас в дискриминации против крымских татар и украинцев в Крыму. В двух словах — суд отказался назвать Россию государством-террористом. Во-вторых, суд отказался возложить на Россию ответственность за крушение рейса MH17, как и не признал причастность к этому „Донецкой народной республики“. В третьих, суд отверг заявления, что Россия спонсировала терроризм, и отказался признать ДНР и ЛНР террористическими образованиями. А это, кстати, был предлог для киев ского режима начать антитеррористическую операцию против народа Донбасса в нарушение собственной Конституции. И, наконец, суд отверг заявления о дискриминации в адрес крымских татар и украинцев в Крыму с нашей стороны. Эти решения представляют ситуацию в совершенно другом свете.

Би-би-си: Я имею в виду резолюции Совета Безопасности, запрещающие торговлю оружием с Северной Кореей. Конечно, есть гораздо более фундаментальное нарушение международного права, в котором обвиняют Россию. И оно, конечно, уходит корнями на два года назад к полномасштабному вторжению в Украину. Вы заседали в Совете Безопасности ООН, прекрасно понимая, что решение Владимира Путина начать это вторжение превратит Россию в государство, которое большинство стран мира считает нарушителем суверенитета и международного права. Разве не так?

В.Н.: Вы исходите из своих предпосылок, и это ваши убеждения — не мои. Я их не разделяю и поэтому не могу их всерьез обсуждать. Я вам говорю, что кроме обвинений и предположений в наш адрес больше ничего нет. Никто не предоставил вещественных доказательств. Спутниковых фотографий недостаточно.

Би-би-си: Вас устраивает такое положение дел? Когда ваши самые надежные друзья, — это те, кто оказывает вам материальную поддержку в вашей войне против Украины, Северная Корея и Иран. Это то место, которое Россия хочет занимать?

В.Н.: Кто вам это сказал? Есть обвинения, но никто не может предоставить доказательств.

Би-би-си: В таком случае, верите ли вы также в то, что аннексия территорий силовым методом и военная оккупация незаконны с точки зрения международного права?

Би-би-си: Международное право. Это простое и очень важное понятие. Вы верите в необходимость признавать международное право и те обязательства, которое оно налагает на разные страны, включая вашу?

В.Н.: Я не верю в международный порядок, основанный на правилах. Я верю в международный порядок, основанный на Хартии ООН. Знаете, что сказал бывший посол Австралии в Иране Джон Ленда недавно о правилах международного порядка? Он сказал, что это свод постоянно меняющихся правил, некогда разработанный США для себя и своих союзников. И самое сложное в вопросе мирового порядка, основанного на правилах — понять, что это за правила.

Би-би-си: Но вы все еще нарушаете предписание суда о свертывании любых военных действий. Вы верите в международный порядок, построенный на правилах? Вы это уважаете?

В.Н.: А вы знаете, что 2-го февраля Международный суд признал, что не имеет юрисдикции для вынесения решений по военной части конфликта? Но украинцы обвиняли нас в том, что мы используем конвенцию о геноциде для оправдания специальной военной операции в Донбассе. Мы отвечали на это, что оправдываем наши действия на основании 51-й статьи устава. Так что, если в двух словах, украинцы сейчас поставили себя в положение ответчиков в этой войне, потому что теперь им приходится доказывать, что они не применяли геноцид в Донбассе. А у нас есть все доказательства этому.

Би-би-си: Ваш ответ говорит о том, что вы глубоко уважаете Международный суд ООН. Тогда вас наверняка очень беспокоит, что 16 марта 2022 года этот же суд 13 голосами против двух постановил, что Россия должна немедленно прекратить военную операцию в Украине. Два года спустя вы все еще там, полностью нарушая это предписание.

В.Н.: Вы исходите из резолюций ООН, которые принимались в то время, когда США выкручивали всем руки и говорили, как надо голосовать. Давайте посмотрим, что произойдет сейчас, после вердикта Международного суда. Интересно будет посмотреть.

Би-би-си: Нет, это не так. Они не признают российскую аннексию. И вы это знаете, потому что заседаете в ООН.

В.Н.: Что вы имеете в виду под „всем остальным миром“? Запад — это не весь остальной мир.

Би-би-си: Господин постпред, вы ветеран ООН и дипломат со стажем, и вы знаете, что лишь несколько стран — Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа — признают российскую аннексию украинских территорий. Почему, по-вашему, весь остальной мир отказывается это сделать?

В.Н.: …Бомбили восемь лет с молчаливого одобрения Запада, который недавно признался, что никогда и не собирался следовать Минским соглашениям, и что они были нужны лишь для того, чтобы прикрыть Киев. И мы пришли покончить с этим, и тогда люди Донбасса, Донецка, Херсона и Запорожья просто заявили о своем желании. И все.

Би-би-си: Господин постпред, вы обвиняете Запад в двойных стандартах и сравниваете [международную] реакцию на события в Украине с реакцией на оккупацию, как многие это видят, Израилем — Западного берега и Газы. Вы кричите — „лицемерие“, „двойные стандарты“. А нет ли элементарных двойных стандартов со стороны России? Россия, например, отказывается признать аннексию Восточного Иерусалима и Голанских высот Израилем, потому что, как вы говорите, это совершенно незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом ваша аннексия четырех регионов Украины может считаться законной?

Би-би-си: Господин постпред, сейчас по всему востоку Украины мы видим истощение на линиях фронта. То Россия немного продвигается на каких-то участках, то Украина кое-где добивается небольшого успеха. Но в целом линия фронта уже несколько месяцев как застыла. Единственное место, где есть динамика конфликта — это Черное море. И здесь ситуация для России весьма унизительная. Вы вышли из зернового соглашения, которое позволяло Украине экспортировать через Черное море свою пшеницу и другие сельскохозяйственные товары. Тогда украинцы решили перейти в наступление, ударили по вашим военным кораблям, открыли себе морские каналы. Теперь безо всякого вашего разрешения они экспортируют столько же зерна, сколько и до войны. Что там пошло не так?

В.Н.: Послушайте, я не военный и не член командования и не могу дать вам цифры, но я очень хорошо помню, что эти цифры на каком-то этапе назывались. И они были гораздо меньше, чем те, что приводите вы.

Би-би-си: Вы не обнародуете потери ваших собственных людей. Вы даже не будете привлечены к ответственности перед своим народом за то, сколько солдат вы потеряли.

Би-би-си: Вы потеряли, судя по всему, более 300 тысяч человек убитыми и ранеными в Украине. Вы потеряли территории.

В.Н.: Все идет как надо. Я не военный тактик, но, думаю, что гораздо важнее беречь людей и ресурсы, и постепенно, стратегически завоевывать позиции, чем посылать людей на смерть, как это делают украинцы в их печально известных контрнаступательных операциях. Они потеряли десятки тысяч жизней несчастных украинцев.

Би-би-си: Посмотрим, что произойдет. Сейчас, однако, мы видим, что российские военные застряли в Украине. Сегодня Россия контролирует меньше украинской территории, чем через две недели после полномасштабного вторжения. Что пошло не так?

В.Н.: Что пошло не так? Это их дело, они экспортируют через другие каналы. Инициатива по Черному морю имела значение только для Украины. Они вывезли порядка 33 млн тонн зерна…

Би-би-си: Я хочу сказать, господин постпред, что вы потеряли уже десятки судов. Вы потеряли флагманский корабль „Москва“. Практически каждую неделю ваши суда идут на дно в Черном море. И это унизительно для России. Я пытаюсь понять — почему?

В.Н.: Украинцы, даже в то время, когда действовало соглашение, использовали, кстати сказать, британские подводные дроны, чтобы атаковать российские цели в Крыму. Мы должны были прервать соглашение, потому что они его нарушали. Но пока оно действовало, они экспортировали 33 млн тонн зерна, а мы — ноль. Таков был результат сделки, и мы вышли из нее, потому что для нас она была невыгодна.

Би-би-си: Вы утверждаете, что война идет по вашему плану, я считаю, что это не так. Мне интересно, каким должен быть финал для России в Украине, потому что вы, как мне кажется, посылаете два разных сигнала. С одной стороны Путин говорит, что цели России не изменились, и это, вероятно, означает, что он хочет контролировать политическое будущее Украины. Он полон решимости помешать Украине когда-либо вступить в НАТО, называет власти в Киеве „нацистским режимом“ и, видимо, добивается полного падения этого режима. Но, с другой стороны, Россия говорит, что готова к переговорам. О чем вы, собственно, готовы вести переговоры?

В.Н.: Мы никогда не говорили, что не готовы к переговорам. Но вы знаете, что в конце 2022 года Зеленский издал указ, запрещающий ему самому вести переговоры с Путиным. Как же нам вести переговоры с человеком, который не может в этом участвовать?

Би-би-си: Я спрошу у украинцев, о чем они готовы вести переговоры. Но сейчас я спрашиваю у вас, как у представителя России в ООН, — на что готова Россия в переговорах?