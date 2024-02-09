ВИДЕО | Люди кричали, просили из окон помощи. В Москве загорелся жилой дом, эвакуированы более 400 человек

Дом расположен по адресу: улица Черняховского, 2.

По данным оперативных служб, из дома эвакуировали более 400 человек. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. ТАСС писал ночью, что в горящем доме началось обрушение чердака. По данным телеграм-канала Baza, огонь также перекинулся на соседний дом.

Журналист Василий Полонский сообщил ночью, что, по словам очевидцев, в горящем дома начала обваливаться крыша, на улице слышны крики людей. Телеграм-канал 112 написал, что из окон дома люди просят о помощи.

К 4 часа утра МЧС сообщило, что пожар потушили. По сообщению РИА-Новости, в результате случившегося никто не пострадал.

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