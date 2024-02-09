Война в Украине, страны Балтии и „противный вопрос“: о чем говорил Путин в интервью Такеру Карлсону?

На вопрос Такера о том, могут ли по этой же логике другие европейские страны претендовать на какие-то территории, которые когда-то принадлежали им, но теперь входят в состав Украины, Путин ответил утвердительно.

На протяжении всего развернутого ответа Такер пытался понять, почему Путин сразу, в первые годы президентства, не забрал эти земли, если уверен, что они по праву принадлежат России. Путин неоднократно уходит от ответа, продолжая пересказывать историю России.

„При формировании Советского Союза, это 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала, - заявил Путин. - По непонятным причинам Ленин наделил образующуюся Советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной“. Также он заявил, что „украинцы до сих пор чувствуют себя русскими“, отметив, что у подавляющего большинства имеются семейные связи с россиянами.

Традиционно, Путин в своих ответах на вопросы начинал очень издалека. Так, чтобы объяснить, почему он считает, что Россия должна была вмешаться во внутренние дела другой страны, он вспомнил историю возникновения России и Украины. При этом, говоря о последней, он неоднократно заявил, что идентичность украинцев была „искусственно создана“ и даже вручил Карлсону папку с архивными документами 17 века.

„Дело не в том, что Америка собирается нанести неожиданный удар по России. У нас ток-шоу, или серьезный разговор?„ - так начал свой ответ Путин на вопрос о причинах начала войны. После чего кратко рассказал историю возникновения российской государственности и перечислил ключевые по его мнению события. От прямого ответа на ряд вопросов президент уходил. Зато рассказал Карлсону о том, что Россия всячески пыталась выстроить хорошие отношения с Украиной, а начать военные действия в 2022 году ее вынудили США, „подогнав“ руководство страны „к черте, за которой уже разрушилась бы Россия“.

Путин заявил, что советские власти создали искусственное государство, и Венгрия с Румынией вполне могли бы также потребовать свои исторические территории. При этом Путин сказал, что никогда не обсуждал этот сценарий с главой Венгрии Виктором Орбаном.

„Если США хотят прекратить боевые действия в Украине, им надо прекратить поставлять туда вооружение“

На вопрос о том, почему Путин с начала войны ни разу не встречался с Байденом (раз Россия ведет войну не с Украиной, а с США), президент заявил, что не видит в этом смысла и не знает, что можно с ним обсуждать. При этом он сказал, что контакты с США все равно поддерживаются.

„Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем, как вы это сделаете - прекратите. Куда уж проще?“.

При этом, говоря о целях „спецоперации“ Путин назвал „денацификацию“. Такер просит пояснить, что это означает и как этой цели можно добиться, ведь Гитлер же давно мертв и нацистской Германии не существует. Путин в ответ заявил, что это очень противный вопрос. „Мы должны избавиться от людей, которые сохраняют это явление“ - заявил Путин. Он добавил, что „они [украинцы] имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии“.

При этом он удивил Карлсона заявлением, что в какой-то момент такие договоренности были достигнуты, но потом все отменилось. Также Путин заявил Карлсону, что Россия якобы готова и хочет добиться окончания войны путем переговоров.

„У России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию“