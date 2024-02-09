ФОТО и ВИДЕО | Самая сексуальная легкоатлетка мира

Алиса не добивалась больших достижений в спорте. Она выиграла серебро в эстафете 4x400 на молодежном чемпионата Европы и бронзу в эстафете на взрослом ЧЕ.

Шмидт стала популярной не из-за своих результатов, а из-за внешности.

Именно красивая внешность и „прокаченные“ соцсети позволяют бегунье быть популярной не только у себя в стране, но и в мире.

Видео забега Алисы на 400 метров на чемпионате Германии собрало больше 2 млн просмотров на youtube.

„Что я ем в течение дня как профессиональная спортсменка / Алика Шмидт“

Однажды она даже проводила занятия для игроков дортмундской „Боруссии“.

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