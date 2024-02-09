Лучший бомбардир чемпионата Эстонии прошлого сезона продолжит карьеру в Италии

Воспитанник тартуской „Таммеки“ выступал за тартуский клуб до 2022 года, после чего представлял таллиннскую „Флору“ и кипрский клуб „Пейя 2014“. В прошлом сезоне Коскор выступал за нарвский „Транс“, в составе которого стал лучшим бомбардиром Премиум-лиги с 16 голами в 33 матчах.

28-летний Коскор отправился покорять Италию, где его новым клубом станет итальянский клуб четвертого дивизиона (Серия D) „Асти Кальчо“. В итальянской Серии D девять групп и каждая группа объединяет клубы из нескольких областей Италии. „Асти Кальчо“ занимает девятое место из 20 клубов в группе A.

Коскор дважды представлял национальную сборную, но забить за нее не смог, а в 229 матчах высшей лиге чемпионата Эстонии он забил 82 гола и отдал 29 результативных передач.

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