Сборная Эстонии по футболу сыграет в Лиге наций со старыми знакомыми

Сборная Эстонии, выступает в Лиге С, где эстонским футболистам предстоит сразиться в группе С1 со Швецией, Азербайджаном и Словакией. Эстония также играла в одной группе со Швецией и Азербайджаном в отборочном этапе чемпионата Европы осенью прошлого года.

В группе С2 сыграют Румыния, Косово и Кипр, в группу С3 - Люксембург, Болгария и Северная Ирландия, а в группе С4 - Армения, Фарерские острова и Северная Македония.

Первый тур состоятся в начале сентября, второй - в середине октября, а к 19 ноября станут ясны окончательные позиции в группах. Если Эстония выйдет в плей-офф, где на кону будет стоять повышение или понижение в классе C, то они состоятся в конце марта в новом году.

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