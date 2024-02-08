Сборная Эстонии по футболу сыграет в Лиге наций со старыми знакомыми
В четверг, 8 февраля, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка футбольной Лиги наций. Сборная Эстонии, которая сыграет в Лиге С, узнала своих соперников.
Сборная Эстонии, выступает в Лиге С, где эстонским футболистам предстоит сразиться в группе С1 со Швецией, Азербайджаном и Словакией. Эстония также играла в одной группе со Швецией и Азербайджаном в отборочном этапе чемпионата Европы осенью прошлого года.
В группе С2 сыграют Румыния, Косово и Кипр, в группу С3 - Люксембург, Болгария и Северная Ирландия, а в группе С4 - Армения, Фарерские острова и Северная Македония.
Первый тур состоятся в начале сентября, второй - в середине октября, а к 19 ноября станут ясны окончательные позиции в группах. Если Эстония выйдет в плей-офф, где на кону будет стоять повышение или понижение в классе C, то они состоятся в конце марта в новом году.
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