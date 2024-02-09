Ценой жизни стали 20 копеек: какими были ДТП в начале 20 века?
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает освещать интересные странички из истории Ида-Вирумаа. Вы, например, знали, какими были первые ДТП с участвем автомобилей?
Была теплая летняя ночь 25 августа 1913 года, курзал в Гунгербурге сиял сотнями огней, отдыхающие веселились в ресторане и в бальном зале. Примерно около часа ночи из центрального входа вышла подвыпившая женщина, петербурженка по имени Надежда Вотье.
Она пересекла круглую клумбу возле курзала и подошла к стоянке конных экипажей, чтобы взять извозчика и ехать домой. Желая ехать на Меррекюльскую улицу, она спросила извозчика о цене. Тот ответил, что 50 копеек. Женщине показалась запрашиваемая цена очень высокой, и она сказала, что поедет только за 30 копеек. Извозчик не уступал и стоял на своем. Надежда Вотье стала ругаться, размахивать в возмущении руками и, оступившись, потеряла равновесие.
В это время по кольцу на своем автомобиле „Опель“ ехал Имант Паап, который подрабатывал частным извозом. Имант Паап был одним из первых владельцев автомобилей в Нарве (в то время цена нового автомобиля достигала 4000-5000 рублей. Баснословные деньги!).
К несчастью, заднее крыло автомобиля зацепило оступившуюся с тротуара женщину, она упала затылком на булыжную мостовую. Нога женщины застряла под задним колесом автомобиля. Находившиеся рядом извозчики достали ногу женщины из-под колес и отнесли ее в буфет курзала. Она громко стонала. Послали за доктором Зальцманом, который оказал пострадавшей первую помощь. Пригласили даже хирурга военно-медицинской академии из Петербурга профессора Бухмановича, который отдыхал в это время в Гунгербурге. Однако даже его усилия оказались тщетны. Женщина умерла около 10 утра.
Вскрытие показало, что у нее был перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Эта трагичная история потрясла Гунгербург и Нарву. Газеты писали, что если бы женщина не начала торговаться на счет цены поездки, то была бы жива. Ценой жизни стали 20 копеек.
Имант Паап, участник аварии с таким трагичным концом, был обвинен в неосторожной езде, которпя привела к печальному результату.
Впоследствии он стал знаменитым нарвитянином. В 1918 году он ушел на Освободительную войну, где в его военные обязанности также были связаны с транспортом: он оперативно из штаба в штаб доставлял на мотоцикле важные депеши.
В 1923 году он вместе с отцом Хансом основал автобусную фирму. В придачу к автобусам их фирма владела также несколькими таксомоторами. В 1930-е годы автобусная фирма семьи Паап была одной из крупнейших в городе и осуществляла перевозки на нескольких городских, а также пригородных маршрутах используя автобусы фирмы „Рено“, „Шевроле“, „Федерал“.
По складу характера Имант Паап был очень активным и предприимчивым человеком. В 1927 году он становится членом Городского собрания Нарвы от Рабочей партии. В 1932 году Имант стоит у истоков создания „Нарвского общества воздухоплавания“, а в 1934 году его избрали главой „Нарвского Петровского пожарного общества“.
Его правнук до сих пор живет в городе Нарва.
В статье использованы материалы из книги Rene Levoll „Automotokroonia. Tsaariaeg“ (Piko Hobikross OÜ, 2021)
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