Ценой жизни стали 20 копеек: какими были ДТП в начале 20 века?

Была теплая летняя ночь 25 августа 1913 года, курзал в Гунгербурге сиял сотнями огней, отдыхающие веселились в ресторане и в бальном зале. Примерно около часа ночи из центрального входа вышла подвыпившая женщина, петербурженка по имени Надежда Вотье.

Она пересекла круглую клумбу возле курзала и подошла к стоянке конных экипажей, чтобы взять извозчика и ехать домой. Желая ехать на Меррекюльскую улицу, она спросила извозчика о цене. Тот ответил, что 50 копеек. Женщине показалась запрашиваемая цена очень высокой, и она сказала, что поедет только за 30 копеек. Извозчик не уступал и стоял на своем. Надежда Вотье стала ругаться, размахивать в возмущении руками и, оступившись, потеряла равновесие.

В это время по кольцу на своем автомобиле „Опель“ ехал Имант Паап, который подрабатывал частным извозом. Имант Паап был одним из первых владельцев автомобилей в Нарве (в то время цена нового автомобиля достигала 4000-5000 рублей. Баснословные деньги!).

К несчастью, заднее крыло автомобиля зацепило оступившуюся с тротуара женщину, она упала затылком на булыжную мостовую. Нога женщины застряла под задним колесом автомобиля. Находившиеся рядом извозчики достали ногу женщины из-под колес и отнесли ее в буфет курзала. Она громко стонала. Послали за доктором Зальцманом, который оказал пострадавшей первую помощь. Пригласили даже хирурга военно-медицинской академии из Петербурга профессора Бухмановича, который отдыхал в это время в Гунгербурге. Однако даже его усилия оказались тщетны. Женщина умерла около 10 утра.

Вскрытие показало, что у нее был перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Эта трагичная история потрясла Гунгербург и Нарву. Газеты писали, что если бы женщина не начала торговаться на счет цены поездки, то была бы жива. Ценой жизни стали 20 копеек.

Имант Паап, участник аварии с таким трагичным концом, был обвинен в неосторожной езде, которпя привела к печальному результату.