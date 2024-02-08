Удары дронов по российским НПЗ — новый вызов Москве или картинка для пропаганды?

Украинские конструкторы анонсировали создание ударных дронов дальностью 1000 км и более, и если воюющей стране удалось освоить их массовое производство, то нынешние удары по российским нефтебазам могут быть только началом.

Россия с 2022 года регулярно атакует украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе, но теперь, похоже, сталкивается с аналогичной ответной угрозой. Готова ли российская армия её отразить и как появление у Украины „длинной руки“ меняет военные расклады?

В ночь на 18 января впервые с начала войны ударные БПЛА долетели до Ленинградской области. О попытке удара по Петербургскому нефтяному терминалу сообщил его совладелец — по словам Михаила Скигина, работа ПВО в Ленинградской области „позволила предотвратить чудовищную катастрофу“. Очевидцы сообщали о звуках взрывов. От украинской границы до Петербурга — около 900 км.

19 и 20 января дроны дважды атаковали нефтебазу в Клинцах Брянской области, после второй атаки пожар тушили два дня.

В ночь на 21 января в Усть-Луге Ленинградской области дроны устроили налёт на морской нефтяной терминал компании „Новатек“, пожар тушили сутки.

В ночь на 25 января загорелась нефтебаза в Туапсе, очевидцы сообщали, что видели перед пожаром несколько беспилотников.

29 января российские СМИ сообщили о перехвате беспилотника над нефтеперерабатывающим заводом „Славнефть-ЯНОС“ в Ярославле, дрон упал на территории НПЗ.

31 января сообщалось об упавшем беспилотнике со взрывчаткой в Кстовском районе Нижегородской области. В Кстово находится крупный нефтеперерабатывающий завод „Лукойла“. Возможно, это совпадение, но 12 января компания объявила о временной приостановке работы технологической установки на НПЗ „в связи с инцидентом“, не приводя подробностей.

В ночь на 3 февраля Минобороны России заявило о двух сбитых беспилотниках в Волгоградской области. Результатом „сбития“ стал сильный пожар на НПЗ „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ — крупнейшем производителе нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 млн тонн.