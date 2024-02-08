Сборная Эстонии по футболу встретится с командой Фарерских островов в полуфинале Кубка Балтии

В среду, 7 февраля, в Париже состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Балтии, где сегодня станут известны составы групп Лиги наций УЕФА. В результате жеребьевки, на которой присутствовали представители всех участвующих национальных федераций, Эстония проведет полуфинал против Фарерских островов. Второй полуфинал будет сыгран между Латвией и Литвой в Латвии. От результатов полуфиналов зависит то, где эстонские футболисты проведут следующий матч. Если соперником станет Латвия, то в Эстонии, а если Литва, то на выезде.

Полуфиналы мужского Кубка Балтии состоятся 8 июня, а финал и матч за 3-е место - 11 июня.

Жеребьевка в Париже также определила пары для Кубка Балтии U21, в котором также участвуют четыре страны. Эстонские юноши в полуфинале встретятся с Финляндией, а Латвия и Литва встретятся друг с другом во втором матче. Полуфиналы Кубка Балтии U21 состоятся 6 июня, а финал и матч за 3-е место - 9 июня. Все матчи примет Эстония.

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