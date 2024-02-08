МНЕНИЕ | Объединяя школы, нельзя забывать о благополучии „особенных“ детей

Все помнят, что, согласно одному из городских проектов, эту школу, в которой сейчас учатся дети с особыми нуждами, планируется перевести из нынешнего старого здания в новое, которое будет построено для Пяхклимяэской школы. Предполагается, что в новом здании будет два корпуса — в одном из них и разместится нынешняя школа Паю.

Я могу только согласиться с тем, что детям со специальными нуждами нужно новое, современное помещение, соответствующее всем потребностям. Но, на мой взгляд, совмещать две школы в одном здании ни в коем случае нельзя. „Особенные“ дети потому и особенные, что им нужна особенная атмосфера, свой, специально выстроенный мир. Сейчас жизнь учеников школы Паю успешно организуют педагоги этого учебного заведения — прекрасные люди и профессионалы, которыми наш город может гордиться.

Однако вопросом, где же будут размещены в итоге ученики школы Паю, нужно серьезно заниматься. И я надеюсь, что мэр Нарвы Яан Тоотс уделит ему нужное внимание, а никто из депутатов горсобрания не будет спекулировать на этой теме. Решение нужно искать вместе с родителями учеников, педагогами — ведь это чрезвычайно важный момент городской жизни.

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