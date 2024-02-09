В медали Олимпиады-2024 добавили железо Эйфелевой башни

В центре каждой из 5084 медалей будет шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни в специальной оправе. Дизайн наград разработала ювелирный дом Chaumet. Медали изготовит французский монетный двор, пишет AFP.“Мы хотели подарить всем призерам парижских Олимпийских и Паралимпийских игр кусочек Эйфелевой башни 1889 года“, — заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.

В оргкомитете сообщили, что в медалях будет использован металл, который был частью оригинальной конструкции башни, но был заменен в связи с ремонтом.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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