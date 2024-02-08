Предвыборная арифметика. Что значит число бракованных подписей, поданных за антивоенного соперника Путина

По закону, если рабочая группа комисии сочтет 5% и более от сданных кандидатом подписей недействительными или недостоверными, и если число оставшихся после исключения бракованных подписей будет менее 100 тысяч, она должен отказать кандидату в регистрации. 9309 подписей составляют чуть более 9% от 100 тысяч.

Для проверки ЦИК в случайном порядке отобрал из сданных Надеждиным 105 тысяч — почти 2/3 (60 тысяч) вместо положенного по закону минимума в 20% (21 тысяч). Это необходимо, чтобы соблюсти равенство между Надеждиным, выдвинутым непарламентской партией и Путиным, который выдвинулся сам и поэтому сдал не 100 тысяч, а 300 тысяч подписей.

Борис Надеждин , в свою очередь заявил об обратном. „Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными“, — написал он в своем Telegram-канале. „Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы“, — сообщила пресс-служба Надеждина.

Малинкович сказал, что оспаривать решение ЦИК в случае отказа регистрации его на выборах в качестве кандидата не будет, поскольку считат „безответственными“ спорить с ЦИК в период „спецоперации“.

Вывод рабочей группы ЦИК не является окончательным. Его комиссия намерена принять решение на отдельном заседании в среду. К этому моменту штабы кандидатов могут предоставить свои возражения.

Напомним, ранее единственный антивоенный соперник Владимира Путина на президентских выборах 17 марта этого года Борис Надеждин заявил, что смог собрать вместо необходимых для регистрации 100 тысяч подписей в свою поддержку 200 тысяч. 105 тысяч он сдал в ЦИК для проверки. Впервые в российской электоральной истории по всей стране выстроились очереди из желающих поддержать своими подписями выдвижение в президенты соперника Владимира Путина.

Сегодня в Москве прошло заседание рабочей группы ЦИК РФ по проверке подписей избирателей, сданных антивоенным соперником Путина Борисом Надеждиным и кандидатом от карманной партии Кремля „Коммунисты России“ Сергеем Малинковичем. В подписях Малинковича эксперты ЦИК обнаружили 14% „бракованных“ подписей, а в подписях Надеждина — 15%. Рабочая группа рекомендовала отказать обоим кандидатам в регистрации.

Если на заседании комиссии 7 февраля Надеждину удастся доказать, что из 9209 подписей 4500 были отбракованы ошибочно, число оставшихся забракованных подписей составит менее 5 тысяч, то есть менее 5% от 100 тысяч, но более 5% от уже проверенных подписей. В этом случае, ЦИК должен будет отобрать в случайном порядке еще 10% подписей и провести их дополнительную проверку. Если и после нее отбракованных подписей останется не более 5 тысяч, ЦИК должен будет зарегистрировать Надеждина.

Как сообщило со ссылкой на источник в штабе Бориса Надеждина оппозиционное российское медиа „7x7 — Горизонтальная Россия“, рабочая группа ЦИК забраковала представленные им подписи избирателей по формальным основаниям.

Больше 2,5 тысяч подписей считаются „бракованными“, так как даты внесения подписей „вписали не сами избиратели“. 1,7 тысяч подписей были забракованы по той причине, что подписи сборщиков не были удостоверены нотариусом. Еще 1,5 тысяч Рабочая группа считает недействительными, поскольку предполагает, что ФИО подписавшихся в подписных листах были написаны не самими избирателями. В сумме эти подписи составляют 5,7 тысяч. Остальные 3,5 тысяч эксперты ЦИК считают бракованными, поскольку сомневаются в сведениях об избирателях и сборщиках, а также потому, что нашли в них „исправления или неполные данные о подписавшихся“.

Независимый российский электоральный эксперт в изгнании Роман Удот поясняет Delfi, что ни одно из оснований, по которым поданные за Бориса Надеждина подписи рабочая группа ЦИК сочла недостоверными или недействительными, не являются бесспорными.