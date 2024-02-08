Предвыборная арифметика. Что значит число бракованных подписей, поданных за антивоенного соперника Путина
Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ объявила сегодня, что среди проверенных ею подписей избирателей, поданных за единственного антивоенного соперника Путина Бориса Надеждина, обнаружены 15% (9209) „бракованных“. На этом основании рабочая группа рекомендовала не допустить его до выборов. Надеждин намерен оспорить выводы рабочей группы. Решение о допуске или недопуске Бориса Надеждина до выборов ЦИК примет на заседании в среду, 7 февраля. В случае, если решение будет негативным, Надеждин намерен обжаловать его в Верховном суде РФ. Закон позволяет ЦИК волюнтаристски забраковать подписи, говорит эксперт. До тех пор, пока суд не вынесет решение, Надеждин продолжит оставаться кандидатом в президенты и сможет на законных основаниях вести антивоенную агитацию. Об этом пишет RusDelfi.lv.
Сегодня в Москве прошло заседание рабочей группы ЦИК РФ по проверке подписей избирателей, сданных антивоенным соперником Путина Борисом Надеждиным и кандидатом от карманной партии Кремля „Коммунисты России“ Сергеем Малинковичем. В подписях Малинковича эксперты ЦИК обнаружили 14% „бракованных“ подписей, а в подписях Надеждина — 15%. Рабочая группа рекомендовала отказать обоим кандидатам в регистрации.
Напомним, ранее единственный антивоенный соперник Владимира Путина на президентских выборах 17 марта этого года Борис Надеждин заявил, что смог собрать вместо необходимых для регистрации 100 тысяч подписей в свою поддержку 200 тысяч. 105 тысяч он сдал в ЦИК для проверки. Впервые в российской электоральной истории по всей стране выстроились очереди из желающих поддержать своими подписями выдвижение в президенты соперника Владимира Путина.
Вывод рабочей группы ЦИК не является окончательным. Его комиссия намерена принять решение на отдельном заседании в среду. К этому моменту штабы кандидатов могут предоставить свои возражения.
Малинкович сказал, что оспаривать решение ЦИК в случае отказа регистрации его на выборах в качестве кандидата не будет, поскольку считат „безответственными“ спорить с ЦИК в период „спецоперации“.
Борис Надеждин, в свою очередь заявил об обратном. „Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными“, — написал он в своем Telegram-канале. „Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы“, — сообщила пресс-служба Надеждина.
Для проверки ЦИК в случайном порядке отобрал из сданных Надеждиным 105 тысяч — почти 2/3 (60 тысяч) вместо положенного по закону минимума в 20% (21 тысяч). Это необходимо, чтобы соблюсти равенство между Надеждиным, выдвинутым непарламентской партией и Путиным, который выдвинулся сам и поэтому сдал не 100 тысяч, а 300 тысяч подписей.
По закону, если рабочая группа комисии сочтет 5% и более от сданных кандидатом подписей недействительными или недостоверными, и если число оставшихся после исключения бракованных подписей будет менее 100 тысяч, она должен отказать кандидату в регистрации. 9309 подписей составляют чуть более 9% от 100 тысяч.
Если на заседании комиссии 7 февраля Надеждину удастся доказать, что из 9209 подписей 4500 были отбракованы ошибочно, число оставшихся забракованных подписей составит менее 5 тысяч, то есть менее 5% от 100 тысяч, но более 5% от уже проверенных подписей. В этом случае, ЦИК должен будет отобрать в случайном порядке еще 10% подписей и провести их дополнительную проверку. Если и после нее отбракованных подписей останется не более 5 тысяч, ЦИК должен будет зарегистрировать Надеждина.
Как сообщило со ссылкой на источник в штабе Бориса Надеждина оппозиционное российское медиа „7x7 — Горизонтальная Россия“, рабочая группа ЦИК забраковала представленные им подписи избирателей по формальным основаниям.
Больше 2,5 тысяч подписей считаются „бракованными“, так как даты внесения подписей „вписали не сами избиратели“. 1,7 тысяч подписей были забракованы по той причине, что подписи сборщиков не были удостоверены нотариусом. Еще 1,5 тысяч Рабочая группа считает недействительными, поскольку предполагает, что ФИО подписавшихся в подписных листах были написаны не самими избирателями. В сумме эти подписи составляют 5,7 тысяч. Остальные 3,5 тысяч эксперты ЦИК считают бракованными, поскольку сомневаются в сведениях об избирателях и сборщиках, а также потому, что нашли в них „исправления или неполные данные о подписавшихся“.
Независимый российский электоральный эксперт в изгнании Роман Удот поясняет Delfi, что ни одно из оснований, по которым поданные за Бориса Надеждина подписи рабочая группа ЦИК сочла недостоверными или недействительными, не являются бесспорными.
„По факту Надеждин выполнил требования закона в части поддержки избирателей, и число собранных им подписей и так в два раза превышает необходимое, — говорит он. — Российский закон содержит почти 20 оснований, по которым эксперты ЦИК могут забраковать подписи. И большая часть из них сформулированы настолько расплывчато, что позволяют экспертам принимать волюнтаристские решения, не основанные на фактах. Например, как доказать, что избиратели вписали даты в подписные листы не сами, если все пишут цифры примерно одинаково?“.
В то же время, по его мнению, расплывчатость и спорный характер требований российского закона оставляют место для оспаривания выводов рабочей группы ЦИК. Заседание ЦИК 7 февраля будет транслироваться на сайте ЦИК в прямом эфире. „Это позволит Надеждину, при должной подготовке, аргументированно спорить с выводами рабочей группы ЦИК, ставить под сомнение непредвзятость ее экспертов на всю страну и бросить тень на легитимность выборов Путина“, — считает Удот.
В случае если ЦИК примет решение снять Бориса Надеждина с гонки, и тот оспорит решение в Верховном Суде, как намеревается, он будет считаться кандидатом с правом ведения предвыборной агитации до вынесения решения суда, которое может последовать не ранее середины февраля — чуть более чем за месяц до голосования.
Несмотря на отказ 60 типографий, Борису Надеждину удалось напечатать тираж своей предвыборной газеты и начать ее распространение. В ней говорится о необходимости прекращения „специальной военной операции“ в Украине и политического пробуждения россиян. Газета позволит Надеждину пропагандировать антивоенные взгляды среди широких слоев россиян, которые не имеют доступа к оппозиционным СМИ в интернете или не интересуются ими.
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