КАЛЬКУЛЯТОР | Как бы вам жилось на эстонскую зарплату в самом дешевом и самом дорогом городе Европы?(9)
В среднем уровень жизни населения Эстонии улучшается из года в год. Разумеется, „улучшаются“ и цены. Более того, по росту цен мы впереди Европы всей. Что бы могли бы себе позволить на ту зарплату, которую получаем в Эстонии, в самом дешевом и самом дорогом городе Европы?
Размер вашей зарплаты напрямую связан с вашими расходами. Если у вас шикарный дом и вы платите за него банку больше тысячи евро в месяц, а во дворе стоит новехонький взятый в лизинг автомобиль, вам нужен стабильный и хороший доход. Если вы человек попроще, то и планка у вас пониже. Но в целом все мы и всегда недовольны своими зарплатами.
Удовлетворенность заработной платой наиболее высока сразу после повышения последней, но довольно быстро все уравнивается, после чего снова возникает недовольство.
Представим, что вы получаете зарплату в Эстонии, но решили провести некоторое время в одном из самых дорогих городов Европы, Берне, или в одном из самых дешевых, Стамбуле. Что из этого выйдет? В Швейцарии очень высокая среднестатистическая зарплата по сравнению с нашей. Окажетесь ли вы там на улице, питаясь объедками со стола местных жителей? А если говорить о Турции и средней оплате труда в этой стране, то почувствуете ли вы себя там настоящим султаном?