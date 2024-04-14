КАЛЬКУЛЯТОР | Как бы вам жилось на эстонскую зарплату в самом дешевом и самом дорогом городе Европы?

Размер вашей зарплаты напрямую связан с вашими расходами. Если у вас шикарный дом и вы платите за него банку больше тысячи евро в месяц, а во дворе стоит новехонький взятый в лизинг автомобиль, вам нужен стабильный и хороший доход. Если вы человек попроще, то и планка у вас пониже. Но в целом все мы и всегда недовольны своими зарплатами.

Удовлетворенность заработной платой наиболее высока сразу после повышения последней, но довольно быстро все уравнивается, после чего снова возникает недовольство.

Представим, что вы получаете зарплату в Эстонии, но решили провести некоторое время в одном из самых дорогих городов Европы, Берне, или в одном из самых дешевых, Стамбуле. Что из этого выйдет? В Швейцарии очень высокая среднестатистическая зарплата по сравнению с нашей. Окажетесь ли вы там на улице, питаясь объедками со стола местных жителей? А если говорить о Турции и средней оплате труда в этой стране, то почувствуете ли вы себя там настоящим султаном?

Введите свою нетто-зарплату и узнайте, какой уровень жизни вас ожидает в этих городах и странах.