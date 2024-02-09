Кто взорвал „Северный поток“? Источник: „украинская версия“ вряд ли реальна
Швеция прекратила расследование взрывов на газопроводе „Северный Поток-1“ (Nord Stream). Шведская прокуратура пришла к выводу, что граждане и власти страны не причастны ко взрывам. Согласно приоритетной версии, подрывы могли совершить украинские граждане с борта прогулочной парусной яхты „Андромеда“. Однако, прошлогоднее расследование скандинавских журналистов указывает на суда ВМФ РФ. Решение прокуратуры Швеции ставит под сомнение версию об украинском участии во взрывах. Источник RusDelfi.lv в в скандинавском разведсообществе категорически отвергает „украинскую“ версию подрыва газопровода.
Сегодня прокуратура Швеции распространила официальное заявление, согласно которому основной целью предварительного расследования было выяснить, принимали ли участие в событиях граждане Швеции и была ли использована ее территория для подготовки взрывов. В заявлении говорится, что по результатам расследования „ничто не указывает на то, что Швеция или ее граждане приняли участие в атаке“ на газопровод. Соответственно, прокуратура пришла к выводу, что у Швеции более нет юрисдикции в расследовании взрывов на Nord Stream.
О том, что Швеция может прекратить расследования взрывов на газопроводе Nord Stream в Балтийском море сообщило 6 февраля агентство Reuters. Ранее руководитель предварительного расследования прокурор Матс Люнгквист заявил шведской газете Expressen, что готов принять решение о дальнейшей судьбе расследования. Какое именно решение он намерен принять, прокурор не сказал, однако отметил, что „ситуация накаляется“ и он должен это сделать.
Шведское расследование проводилось в тесном сотрудничестве с немецким. Свое расследование также проводится в Дании. Вчера, о том, что расследование может быть прекращено сообщили две немецких газеты — Zeit и Suedduetsche Zeitung со ссылкой на источники. Они предположили, что собранные улики могут быть переданы германскому следствию.
Напомним, три взрыва на российском газопроводе Nord Stream-1 в районе острова Борнхольм в датской экономической зоне произошли 26 сентября 2022 года. Направленные к месту происшествия датские истребители F-16 обнаружили на поверхности моря „пузыри“ природного газа диаметром от 200 метров до 1 километра. Вскоре выяснилось, что трубопровод был поврежден в четырех местах. Предполагается, что для подрыва, возможно, были использованы подводные мины весом до 500 кг. Существует две версии взрывов.
Согласно версии немецких газет, взрыв совершили несколько украинцев, якобы арендовавших чартерную парусную яхту „Андромеда“ длиной всего 50 футов (15 м). Свидетели заявили, что якобы видели яхту в марине шведского города Сандхамн к северу от мест взрывов менее чем за две недели до них. По словам свидетелей, экипаж яхты состоял из нескольких худых курящих мужчин „восточной внешности“ и одной женщины. Немецкая пресса утверждает, что полиция якобы нашла на „Андромеде“ следы подводной взрывчатки — октогена.
Прокурор Матс Юнгквист ни разу не комментировал подозрения следствия. Однако в письме в Совбез ООН Швеция, Дания и Германия совместно заявили, что считают „Андромеду“ и ее экипаж главными подозреваемыми. Вывод следствия о том что Швеция никак не причастна к взрывам и не имеет юрисдикции в их расследовании подрывает эту версию.
В то же время, источник Delfi в скандинавском разведывательном сообществе также отверг эту версию событий. Пожелавший остаться неназванным в силу отсутствия полномочий комментировать дело Nord Stream высокопоставленный военно-морской офицер, хорошо знакомый с технологиями подводных минно-взрывных работ, категорически заявил, что провести такие работы с прогулочной парусной яхты невозможно.
Отметим, проведенное весной прошлого года совместное расследование норвежских, датских, шведских и финских журналистов из общественных телекомпаний трех стран показало, что три российских военных корабля, обладающих возможностями проводить подводные операции, трижды побывали в районе взрыва летом и осенью 2022 года. 21 сентября, за четыре для до взрывов, ВМФ Дании зарегистрировали в районе пролегания Nord Stream-1 российское судно СС-750, способное нести мини-субмарину. Напомним, Delfi писал об этой версии прошлой весной.
Тогда опрошенные Delfi глава программы по оборонной политике и стратегии Международного центра обороны и безопасности в Таллине (ICDS) Тони Лоуренс, коммандер ВМФ Дании, военный аналитик Центра военных исследований университета Копенгагена, Йенс Кристофферсен согласились с выводами скандинавских журналистов.
Собеседник Delfi также заявил, что считает результат расследования скандинавских журналистов „гораздо более правдоподобным“. По его словам, все перемещения кораблей военно-морского флота РФ в Балтийском море „не являются тайной“ для военно-морских флотов стран НАТО.
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