Кто взорвал „Северный поток“? Источник: „украинская версия“ вряд ли реальна

Сегодня прокуратура Швеции распространила официальное заявление, согласно которому основной целью предварительного расследования было выяснить, принимали ли участие в событиях граждане Швеции и была ли использована ее территория для подготовки взрывов. В заявлении говорится, что по результатам расследования „ничто не указывает на то, что Швеция или ее граждане приняли участие в атаке“ на газопровод. Соответственно, прокуратура пришла к выводу, что у Швеции более нет юрисдикции в расследовании взрывов на Nord Stream.

О том, что Швеция может прекратить расследования взрывов на газопроводе Nord Stream в Балтийском море сообщило 6 февраля агентство Reuters. Ранее руководитель предварительного расследования прокурор Матс Люнгквист заявил шведской газете Expressen, что готов принять решение о дальнейшей судьбе расследования. Какое именно решение он намерен принять, прокурор не сказал, однако отметил, что „ситуация накаляется“ и он должен это сделать.

Шведское расследование проводилось в тесном сотрудничестве с немецким. Свое расследование также проводится в Дании. Вчера, о том, что расследование может быть прекращено сообщили две немецких газеты — Zeit и Suedduetsche Zeitung со ссылкой на источники. Они предположили, что собранные улики могут быть переданы германскому следствию.

Напомним, три взрыва на российском газопроводе Nord Stream-1 в районе острова Борнхольм в датской экономической зоне произошли 26 сентября 2022 года. Направленные к месту происшествия датские истребители F-16 обнаружили на поверхности моря „пузыри“ природного газа диаметром от 200 метров до 1 километра. Вскоре выяснилось, что трубопровод был поврежден в четырех местах. Предполагается, что для подрыва, возможно, были использованы подводные мины весом до 500 кг. Существует две версии взрывов.