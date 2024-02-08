Финляндия продлила закрытие границы с РФ до апреля

„Мы не видели никаких признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, полученная нами информация подтверждает нашу предположения, что Россия продолжает свою гибридную операцию“, — заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Глава МВД отметила, что власти осознают, что закрытие границы вызывает беспокойство у жителей страны, „особенно у людей с семьями на российской стороне“. Однако, подчеркнула она, такие действия продиктованы приоритетом национальной безопасности, а прибегнуть к ним вынудила Финляндию именно Россия.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Это решение власти страны объяснили притоком мигрантов (в основном, из стран Ближнего Востока), которые прибывали с российской стороны и просили убежища. Первоначально границу закрыли до 14 декабря, затем КПП были открыты, но лишь на несколько часов — на границе сразу же появились мигранты, рассчитывающие на убежище. Границу закрыли до середины января, а затем продлили срок действия такой меры еще на месяц — до середины февраля.

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