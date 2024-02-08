Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст службы для всех контрактников в период мобилизации

В нем говорится, что в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для остальных — 65 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время российское законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Предельный возраст установлен только для тех, кто сделал это позже. Нормы действующего закона не распространяются „на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции“, а также на граждан, призванных на службу по мобилизации.

„Законопроектом данная неопределенность исключается. <…> Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года“, — говорится в документе, разработанном Минобороны.

24 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст для службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера, до 65 лет — имеющих иное воинское звание. В нем говорилось, что изменения касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу.