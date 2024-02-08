Сын Кадырова получил медаль за победу в соревновании, в котором он не участвовал

Сын главы Чечни в состязаниях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. На опубликованном видео 16-летний сын Рамзана Кадырова практически бежит на сцену, где организаторы надевают ему на шею золотую медаль. Как отмечает „ЧТД“, Кадыров-младший приехал в Дубай поддержать команду „Ахмат“, занявшую первое место. Он приехал туда в качестве „начальника отдела обеспечения безопасности“ своего отца, пишет Зеркало.

В феврале 2020 года Адам Кадыров участвовал в турнире „Время легенд“ по правилам любительского бокса, где его противником согласился стать угандиец Мукиса Укаша. В первом раунде африканский боксер почти не атаковал, а во втором сел на колено после несильного удара и не поднялся в стойку за время отсчета до 10 секунд, таким образом Кадырову была присуждена победа нокаутом. После боя ему вручили пояс клуба „Ахмат“ с надписью „Шеф Чемпион“.

8 апреля 2021 года 13-летний Кадыров вышел на боксерский поединок против Аслана Биттирова. Последний доминировал в течение первых двух раундов. За 11 секунд до конца второго раунда, когда Биттиров наносил удар за ударом по Адаму, рефери внезапно прервал атаку и начал отсчитывать ему нокдаун, хотя тот твердо стоял в боевой стойке и был готов продолжать поединок. Из угла Биттирова в знак сдачи выбросили полотенце, Кадырову была присуждена победа техническим нокаутом.

Комментаторы поединка удивились и не смогли объяснить ситуацию. Когда видеозапись соревнования попала в интернет, это вызвало скандал, многие боксеры и представители спортивного сообщества заметили, что Аслан Биттиров не находился в нокдауне и оснований для отсчета до 10 не было. При этом чеченские СМИ писали, что Адам „не оставил ни единого шанса“ сопернику.