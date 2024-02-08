Правда ли, что в Украине выпустили агитационный ролик с призывом отправлять петухов на фронт?
В Сети распространилось анимированное видео, в котором на украинском языке рассказывается о возможности участия в войне боевых петухов. Мы проверили, создавали ли в Украине такой ролик.
Как сообщают авторы публикаций в соцсетях, в Украине начали показывать рекламу, в которой фермеров призывают отдать своих петухов на фронт в качестве смертников. Ролик сопровождается закадровым текстом: „Ты фермер и готов помочь Вооруженным силам Украины? Отправь своего петуха на фронт. Мы сделаем из него боевого петуха. 1000 боевых петухов могут уничтожить вражескую технику. Один боевой петух — минус один оккупант. Присоединяйся к рядам Вооруженных сил Украины“.Наибольшее распространение это видео получило в Telegram — в частности, его публиковали каналы „Дядя Слава“ (185 000 просмотров на момент написания разбора), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (156 000), „Путин в Telegram“ (153 000) и Voblya (150 000).
Вопросы мобилизации и снабжения в украинской армии — частая тема публикаций в пророссийских Telegram-каналах. „Проверено“ неоднократно фиксировало случаи, когда вирусные сообщения по этому вопросу оказывались ложными. При этом в последние месяцы украинские официальные лица действительно говорят о недостатке живой силы на фронте и, как следствие, необходимости изменения правил мобилизации и воинского учёта. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховную раду в конце 2023 года, позднее парламент направил его на доработку, и 30 января украинское министерство обороны передало депутатам обновлённую версию документа.
Показательно, что вирусный ролик не распространялся в украинском сегменте интернета: ни на официальных сайтах ведомств, ни в СМИ, ни в соцсетях. Практически 100% источников, опубликовавших видео, — это российские или пророссийские ресурсы. Ситуация, в которой агитационное видео имеет близкие к нулю охваты в той аудитории, для которой оно якобы было создано, абсурдна.
Отдельный интерес представляет сама анимированная запись. Нередко бывает, что людей, озвучивающих фейковые ролики, выдаёт сильный акцент. Здесь же явных ошибок в произношении почти нет, разве что в самом конце ударение в слове „оккупант“ неверно поставлено на первый слог.
Если вбить текст, звучащий на видео, в сервис „Google Переводчик“ и нажать на воспроизведение, то можно услышать тот же голос, что и в вирусном ролике, только в более медленном темпе. Если же записать речь встроенного робота и ускорить её примерно на четверть, то совпадение голосов будет полным.
Выходит, авторы ролика, якобы записанного в Украине, не нашли ни одного носителя государственного языка с хорошей дикцией и обратились к помощи автоматического сервиса Google. Такой подход к подготовке агитационных материалов выглядит нереалистично.
Распространение видео в Сети началось 26 января в русскоязычном сегменте Telegram. Самый ранний пост среди тех, что обнаружило „Проверено“, был опубликован в 17:09 по московскому времени в канале „Za_СVОих RU_BY“. Учитывая, что запись собрала менее 100 просмотров, вероятно, она либо не была первой, либо распространение ролика началось сразу из нескольких источников.
Итог: Фейк