Правда ли, что в Украине выпустили агитационный ролик с призывом отправлять петухов на фронт?

Как сообщают авторы публикаций в соцсетях, в Украине начали показывать рекламу, в которой фермеров призывают отдать своих петухов на фронт в качестве смертников. Ролик сопровождается закадровым текстом: „Ты фермер и готов помочь Вооруженным силам Украины? Отправь своего петуха на фронт. Мы сделаем из него боевого петуха. 1000 боевых петухов могут уничтожить вражескую технику. Один боевой петух — минус один оккупант. Присоединяйся к рядам Вооруженных сил Украины“.Наибольшее распространение это видео получило в Telegram — в частности, его публиковали каналы „Дядя Слава“ (185 000 просмотров на момент написания разбора), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (156 000), „Путин в Telegram“ (153 000) и Voblya (150 000).

Вопросы мобилизации и снабжения в украинской армии — частая тема публикаций в пророссийских Telegram-каналах. „Проверено“ неоднократно фиксировало случаи, когда вирусные сообщения по этому вопросу оказывались ложными. При этом в последние месяцы украинские официальные лица действительно говорят о недостатке живой силы на фронте и, как следствие, необходимости изменения правил мобилизации и воинского учёта. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховную раду в конце 2023 года, позднее парламент направил его на доработку, и 30 января украинское министерство обороны передало депутатам обновлённую версию документа.

Показательно, что вирусный ролик не распространялся в украинском сегменте интернета: ни на официальных сайтах ведомств, ни в СМИ, ни в соцсетях. Практически 100% источников, опубликовавших видео, — это российские или пророссийские ресурсы. Ситуация, в которой агитационное видео имеет близкие к нулю охваты в той аудитории, для которой оно якобы было создано, абсурдна.

Отдельный интерес представляет сама анимированная запись. Нередко бывает, что людей, озвучивающих фейковые ролики, выдаёт сильный акцент. Здесь же явных ошибок в произношении почти нет, разве что в самом конце ударение в слове „оккупант“ неверно поставлено на первый слог.