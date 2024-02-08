Цены на отопление снова обожгли нарвитян: „Ощутимый удар по семейному бюджету“

Впрочем, если посмотреть комментарии в фейсбуке , в которых нарвитяне пишут о своей боли - коммунальных счетах, то получается, что у Александра еще вполне себе неплохая ситуация. Только за отопление в трехкомнатной квартире, но не хрущевке, на Кивилинна семья платит 225 евро, а у Александра это почти вся сумма за коммунальные. Общий счет за коммуналку у этой семьи из четырех человек - 450 евро. Работающие люди в Нарве получают в районе 1000-1500 евро, если не брать учителей и представителей некоторых других профессий, из них вычесть налоги и коммунальные, то останется около 550-650 евро. Минус оплата за питание в школе, секции и кружки детей, обслуживание одного автомобиля. Хорошо, если все здоровы и не нужны расходы на лечение. В этой ситуации даже стабильно живущие люди среднего возраста начинают паниковать.

Ольга за однокомнатную квартиру в старой части города, в которой она живет одна, в прошлом месяце заплатила 250 евро (общий счет), а в этом месяце ей предстоит отдать 330 евро. Она арендует квартиру - минус 200 евро из зарплаты. У нее остается 500 евро на месяц. Ольга хотела в этом году пойти в магистратуру и пройти платный курс на несколько месяцев по своей специальности, но сейчас уже думает, что не справится. Учеба занимает время, а придется срочно искать какую-то подработку. Плюс для нее актуальны отношения, Ольге чуть больше тридцати, она не замужем, но теперь нужно будет больше работать и экономить на всех женских штучках: маникюр, педикюр, косметика и т.п. Ольга говорит, что, наверное, тем, у кого дети, сложнее, что ей не стоит жаловаться, но она, приезжая в Нарву, рассчитывала совсем на другое. В Таллинне, по ее словам, дороже снимать квартиру, но выше зарплаты и за коммуналку, как ей рассказали ее подруги, оставшиеся после учебы в столице, платят они меньше, чем в Нарве. Плюс она прошлой осенью почувствовала, как в Нарве растет пессимизм. „Раньше стресс вызывала война, потом начались разговоры про эстонский, но они пугают не всех, я знаю язык, но именно этой осенью как-то все вдруг сникли, раньше я не понимала разговоров, как можно жить в Нарве, мне было не скучно, а теперь психологически сложно - все какие-то загруженные, мы стали говорить больше о проблемах, а не о путешествиях, кафе, фильмах, музыке, я даже задумалась, что мне нужно сделать, чтобы уехать, хотя я люблю Нарву“, - рассказала Ольга.