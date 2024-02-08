Цены на отопление снова обожгли нарвитян: „Ощутимый удар по семейному бюджету“(16)
Февральские счета за отопление даже нарвитян-оптимистов отправили в лагерь пессимистов. Они еще не ноют, но уже совсем не радуются жизни. Морозы под минус тридцать, неутепленные дома - теперь горожане думают, на чем им экономить, отказываются от планов открывать свое дело и даже учиться.
Александр, молодой человек из Нарвы, владелец трехкомнатной хрущевки в Нарве, удивился очередной платежке. Думал, что хуже, чем было в прошлом месяце, не будет. Но в этом пришел счет - еще на 40 евро больше за отопление. Причем цифра, которая показывает тариф за отопление по дому, выросла с 2,5 до 3,5. В итоге он должен заплатить 260 евро.
Александр позвонил председателю квартирного товарищества, чтобы выяснить, что происходит, она ответила, что это только начало. В марте стоимость еще будет выше, потому что на 0,6% поднимется стоимость МВт ч от Narva Soojusvõrk. Она напомнила, что теперь еще налог с оборота вырос на 2%, это тоже сказывается. И получается, что сейчас стоимость за МВт ч - 73,35 евро, вырастет она на 43 цента с марта за МВт ч, но плюс налог, в итоге потребителям придется платить 90 евро вместо нынешних 89,5.
„Ощутимый удар по семейному бюджету“, - говорит 38-летний мужчина с хорошей, по-нарвским меркам, зарплатой. Никаких вредных привычек у него нет, его деньги не уходят ни на алкоголь, ни на сигареты, ни на кофе. Он точно не паникер, не транжира, вещи покупает в сезон скидок, благодаря этому, считает он, зарплаты всегда хватало на жизнь семьи и получалось откладывать. Александр думал, возможно, начнет свое дело в этом году. Уже отказался от этой мысли. „Особенно, когда при встрече после Нового года послушал своих знакомых: в городе то кафе закрывается, которое много лет работало, то во вроде бы в стабильной компании начинают сокращать людей, то у знакомых в магазине уменьшают зарплату, так как владелец не может платить прежнюю из-за увеличения минималки, как тут свое дело открывать, кто вообще будет пользоваться моими услугами, если похоже скоро только еду сможем покупать и все“, - печалится мужчина. Никаких негативных мыслей, по его словам, до получения платежку пару дней назад у него не было. А вот как получил, так все сразу и навалилось. До этого всем говорим: „Ничего, прорвемся, руки, ноги есть, голова варит“.
„Зарплата ведь не растет, а цены изрядно на все поднялись, уже с декабря начал экономить, - говорит Александр. - Но о повышении стоимости отопления на 84% всех предупредили заранее, так что большой паники не было в ноябре, но в прошлом году платили меньше не на 84%. Получается, что в этом месяце я плачу чуть ли не в три раза больше. Теперь приходится экономить. Сейчас думаю, могу ли позволить себе обед в кафе, сводить ребенка в бассейн. Раньше сын ходил в две секции, с этого месяца оставили только одну, ко всему прочему пришло письмо о повышении оплаты за его секции. Не представляю, что будет, когда введут автоналог. И это я, у меня работа, образование, я верю, что как-то справлюсь, хотя про отпуск можно забыть, а моя мама - пенсионерка, она иногда сидит без света, стирает по ночам, когда биржевая стоимость электричества меньше, я сейчас могу покупать ей продукты, если надо, а как дальше, если не смогу помогать, ведь такая ситуация будет каждую зиму получается“, - делится переживаниями Александр. „Подумываю стать учителем“, - пытается шутить в финале разговора мужчина.
Впрочем, если посмотреть комментарии в фейсбуке, в которых нарвитяне пишут о своей боли - коммунальных счетах, то получается, что у Александра еще вполне себе неплохая ситуация. Только за отопление в трехкомнатной квартире, но не хрущевке, на Кивилинна семья платит 225 евро, а у Александра это почти вся сумма за коммунальные. Общий счет за коммуналку у этой семьи из четырех человек - 450 евро. Работающие люди в Нарве получают в районе 1000-1500 евро, если не брать учителей и представителей некоторых других профессий, из них вычесть налоги и коммунальные, то останется около 550-650 евро. Минус оплата за питание в школе, секции и кружки детей, обслуживание одного автомобиля. Хорошо, если все здоровы и не нужны расходы на лечение. В этой ситуации даже стабильно живущие люди среднего возраста начинают паниковать.
Ольга за однокомнатную квартиру в старой части города, в которой она живет одна, в прошлом месяце заплатила 250 евро (общий счет), а в этом месяце ей предстоит отдать 330 евро. Она арендует квартиру - минус 200 евро из зарплаты. У нее остается 500 евро на месяц. Ольга хотела в этом году пойти в магистратуру и пройти платный курс на несколько месяцев по своей специальности, но сейчас уже думает, что не справится. Учеба занимает время, а придется срочно искать какую-то подработку. Плюс для нее актуальны отношения, Ольге чуть больше тридцати, она не замужем, но теперь нужно будет больше работать и экономить на всех женских штучках: маникюр, педикюр, косметика и т.п. Ольга говорит, что, наверное, тем, у кого дети, сложнее, что ей не стоит жаловаться, но она, приезжая в Нарву, рассчитывала совсем на другое. В Таллинне, по ее словам, дороже снимать квартиру, но выше зарплаты и за коммуналку, как ей рассказали ее подруги, оставшиеся после учебы в столице, платят они меньше, чем в Нарве. Плюс она прошлой осенью почувствовала, как в Нарве растет пессимизм. „Раньше стресс вызывала война, потом начались разговоры про эстонский, но они пугают не всех, я знаю язык, но именно этой осенью как-то все вдруг сникли, раньше я не понимала разговоров, как можно жить в Нарве, мне было не скучно, а теперь психологически сложно - все какие-то загруженные, мы стали говорить больше о проблемах, а не о путешествиях, кафе, фильмах, музыке, я даже задумалась, что мне нужно сделать, чтобы уехать, хотя я люблю Нарву“, - рассказала Ольга.
Так откуда такие цены? Все из-за того, что жилой фонд в Нарве такой старый, что нужно слишком много МВт ч, чтобы согреть трех-четырехэтажный дом?
„Все просто - есть общий метраж по дому, за который выставляются счета, - объясняет Светлана Нурутдинова, председатель одного из квартирных товариществ Нарвы. - Вся площадь дома складывается - это общий метраж. Считается в мегаваттах. Потом общее количество потраченных мегаваттов делится на общий метраж дома. Получается коэффициент на дом. А там, где есть подогрев воды в домах, другой расчет делается. Морозы-то были минус 27. Одно дело, когда минус один градус за окном, и другое - такой большой минус. Конечно, пришли другие цифры“.
Светлана удивляется возмущению горожан по поводу того, что государство не помогает. „Все возмущаются, потому что привыкли к дешевому отоплению, - говорит она. - Но государство не компенсирует, потому что с такой ценой оно никому не компенсирует, даже в Усть-Нарве больше цена за отопление“. Светлана добавляет, что в новых домах, которые утепленные были сразу, люди платят меньше за отопление. „Так они и покупали квартиры дороже, когда ты покупаешь хрущевку, надо понимать, что цена меньше, потому что дом не утеплен“, - уточняет Светлана. Она говорит, что если дома в Нарве были бы утеплены по новым технологиям, то мы платили бы значительно меньше за отопление.
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