С февраля мальчики также могут бесплатно прививаться от ВПЧ

„Вакцинация против ВПЧ теперь доступна как для девочек, так и для мальчиков по всей Европе. В Эстонии до сих пор вакцинация против ВПЧ ассоциировалась в основном с профилактикой рака шейки матки у женщин. Намного меньше известно о том, что ВПЧ также вызывает рак в области головы и шеи, например, в ротовой полости или глотке, и чаще всего у мужчин,“ сказала доктор Биргит Вольмер, главный хирург отделения головы и шеи Северо-Эстонской региональной больницы. „Заболеваемость раком глотки растет как в Эстонии, так и во всем мире. В то же время, до сих пор отсутствуют государственные программы скрининга для раннего обнаружения этих видов рака. Таким образом, вакцинация является единственным эффективным способом предотвращения рака.“

ВПЧ или вирус папилломы человека широко распространен в Эстонии, и в течение жизни им заражается большинство людей. Вирус угрожает как мужчинам, так и женщинам. Вирус передается от человека к человеку через контакт кожи с кожей или при соприкосновении слизистых. Заразиться можно во время полового акта, но достаточно и просто интимных прикосновений. ВПЧ может вызвать развитие злокачественных опухолей у мужчин и женщин в области гениталий (например, рак шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, пениса и предраковые состояния) и в области головы и шеи (например, рак ротовой полости и глотки).

„Предоставление мальчикам возможности бесплатной вакцинации - это очень ожидаемое изменение. Большинство мужчин в течение жизни являются носителями какого-либо типа ВПЧ. В настоящее время лекарства от ВПЧ нет, и возможно лечить только последствия, вызванные ВПЧ, или предотвратить заражение ВПЧ путем вакцинации,“ сказал директор Мужской клиники Университетской клиники Тарту, доктор Кристян Помм. „При этом вакцина ВПЧ безопасна и очень хорошо переносится - побочные эффекты крайне редки, и в случае их возникновения они быстро проходят и являются легкими.“