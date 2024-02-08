Бориса Надеждина не допустили до выборов президента России

В ходе заседания член комиссии ЦИК Борис Эбзеев заявил, что бракованными были признаны 9 147 подписей из 104 734. Согласно закону, доля брака в сданных подписях не должна превышать 5%, иначе политика не зарегистрируют в кандидаты в президенты.

По данным рабочей группы, в списках за Надеждина обнаружено 11 умерших людей. При сверке данных с базой МВД в списках Надеждина обнаружено 858 недостоверных подписей. Команде Надеждина удалось отбить только 62 подписи. 767 подписей было забраковано, так как сборщика не было в списке сборщиков, 995 — так как данные сборщика отличались от данных в списке, 123 — так как от имени сборщика листы заполнял другой человек.

Надеждин заявил, что не согласен с решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.„Согласно всем опросам, я на втором месте [по рейтингу] после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня. А вы мне рассказываете про 11 умерших в подписях и неправильные паспорта. Я понимаю, что это проблема в законе, Мы, конечно, будем его оспаривать“, — сказал он.

ЦИК РФ допустил к президентским выборам Харитонова, Слуцкого и Даванкова. Им подписи собирать не нужно было. Их выдвигали в кандидаты парламентские партии. У Путина, по данным ЦИК, недействительными признали 91 подпись из сданных 315 тысяч. Он примет участие в выборах.

По итогу ЦИК отказал в регистрации и лидеру „Коммунистов России“ Сергею Малинковичу.