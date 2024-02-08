Собираетесь в Отепя на этап КМ по лыжному двоеборью? Читайте памятку от организаторов!

По словам организатора соревнования Рауно Лойта, отвечающего в Эстонском лыжном союзе за двоеборье и прыжки с трамплина, FIS провела проверку, результаты которой подтвердили, что и трамплин, и лыжная трасса протяженностью 2,5 км готовы и в спортивном центре Техванди спортсменов ждут идеальные условия.

В соревновании в Отепя участвуют самые сильные спортсмены, в том числе лучшие двоеборцы Эстонии Кристьян Ильвес и лидер этапа КМ в общем зачете Ярл Магнус Риибер. Помимо захватывающей борьбы, есть множество других причин, почему стоит приехать в Отепя: обширная программа, предлагающая развлечения для всей семьи, рассчитана на все выходные.

Ожидается, что на соревнование приедут тысячи зрителей, что стало для организаторов непростой задачей. „Главное – чтобы люди приехали заранее и не возникало спешки и нервозности. На месте необходимо руководствоваться распоряжениями организаторов дорожного движения и указателями“, – сказал начальник охраны G4S Арго Рааг, отвечающий за организацию движения, парковку, входы и безопасность на этапе КМ в Отепя.

Обязательно следует одеться по погоде: согласно прогнозам, по утрам в дни соревнований ожидается 15–20 градусов мороза.

„Также напоминаем, что распоряжения охранников нужны для того, чтобы у всех все было в порядке и соревнование прошло гладко, а также для того, чтобы мешать международной телетрансляции: есть зоны, куда зрителей не пускают“, – объяснил Рааг.

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