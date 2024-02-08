Тротуары от льда обещают очистить в марте. Нарва купит дорожную фрезу за 21 тысячу евро(3)
Нарвская мэрия покупает для экстренной расчистки городских тротуаров от льда дорожную фрезу, которая будет крошить лед уже с конца февраля, пишет Gazeta.ee.
Дорожная фреза устанавливается позади трактора и может использоваться для дробления льда на дорогах и тротуарах. „Мы приняли решение, что найдем деньги из резервного фонда для приобретения дорожной фрезы, которая будет обрабатывать городские тротуары – только их. Автомобильные дороги у нас чистые“, – рассказал мэр Нарвы Яан Тоотс.
В январе число зарегистрированных в ЭМО травм, полученных нарвитянами в результате падений на скользких тротуарах, стало рекордным: 313 случаев, что втрое больше, чем в прошлом году. Горожане массово жаловались на улицы, превратившиеся в катки, как в СМИ, так и в мэрию.
Однако, как пояснил Яан Тоотс, к фирме N&V, которая отвечает за уборку улиц в Нарве, у города претензий нет: она выполняла свои обязательства в рамках предусмотренного договором объема работ, однако не была в силах справиться с исключительно сложными погодными условиями, когда мокрый снег или дождь то и дело сменялись заморозками.
Уборкой тротуаров займется город
Та же ситуация, судя по прогнозам, продолжится и в течение февраля и марта. Поэтому мэрия приняла решение приобрести дорожную фрезу, которая будет передана Нарвскому центру обращения с отходами. Это муниципальное учреждение и будет заниматься экстренными уборками городских тротуаров от льда по мере необходимости.
По словам мэра, в Нарве решили последовать примеру Финляндии, где также для борьбы с гололедом используются дорожные фрезы. Это более эффективный метод, чем посыпание тротуаров песком и крошкой, которые после каждой оттепели уходят под лед.
Однако ранее директор нарвского Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова в ответ на вопрос, почему с тротуаров перестали скалывать лед, ответила, что использование тяжелой техники повреждает асфальтовое покрытие и тротуарную плитку. Как пояснил вице-мэр по городскому хозяйству Олег Карпиков, фреза представляет собой металлическую щетку, которая будет крошить лед, а затем уборочная машина соберет ледяное крошево. Высота щеток регулируется в зависимости от толщины льда, и дорожное покрытие не должно пострадать. „Если она будет эффективна, то в планах приобретение второй фрезы для городских дорог и в помощь квартирным товариществам“, – добавил вице-мэр. Стоимость фрезы составит 21 тысячу евро – 17 тысяч плюс НСО.
„К концу февраля эта машина у нас уже точно будет. Ведь самое страшное время – март, когда днем все тает, а к вечеру замерзает“, – сказал вице-мэр.Но почему все же решение начать более эффективную борьбу с гололедом было принято лишь после огромного количества жалоб и резонанса в прессе? Мэр ответил, что впервые занимается муниципальными проблемами большого города. „Сегодня как раз четыре месяца, как я занял пост мэра. Но мы отреагировали, так как для нас безопасность горожан очень важна. Вице-мэр Олег Карпиков предложил решение, мы побывали с ним на заседании фракции (правящей фракции „Нарва“ – ред.), так как речь идет о городских деньгах, и фракция дала нам добро“, – ответил мэр.
Он заверил, что к следующей зиме Нарва будет хорошо подготовлена к погодным сюрпризам.
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