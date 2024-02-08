Тротуары от льда обещают очистить в марте. Нарва купит дорожную фрезу за 21 тысячу евро

Дорожная фреза устанавливается позади трактора и может использоваться для дробления льда на дорогах и тротуарах. „Мы приняли решение, что найдем деньги из резервного фонда для приобретения дорожной фрезы, которая будет обрабатывать городские тротуары – только их. Автомобильные дороги у нас чистые“, – рассказал мэр Нарвы Яан Тоотс.

В январе число зарегистрированных в ЭМО травм, полученных нарвитянами в результате падений на скользких тротуарах, стало рекордным: 313 случаев, что втрое больше, чем в прошлом году. Горожане массово жаловались на улицы, превратившиеся в катки, как в СМИ, так и в мэрию.

Однако, как пояснил Яан Тоотс, к фирме N&V, которая отвечает за уборку улиц в Нарве, у города претензий нет: она выполняла свои обязательства в рамках предусмотренного договором объема работ, однако не была в силах справиться с исключительно сложными погодными условиями, когда мокрый снег или дождь то и дело сменялись заморозками.

Уборкой тротуаров займется город

Та же ситуация, судя по прогнозам, продолжится и в течение февраля и марта. Поэтому мэрия приняла решение приобрести дорожную фрезу, которая будет передана Нарвскому центру обращения с отходами. Это муниципальное учреждение и будет заниматься экстренными уборками городских тротуаров от льда по мере необходимости.

По словам мэра, в Нарве решили последовать примеру Финляндии, где также для борьбы с гололедом используются дорожные фрезы. Это более эффективный метод, чем посыпание тротуаров песком и крошкой, которые после каждой оттепели уходят под лед.