Нарве нужно ремонтировать два виадука. Но деньги на это не выделяют уже несколько лет: их нет(2)
В Нарве с 2019 года обсуждают вопрос ремонта двух виадуков. Сегодня издание „Северное побережье“ написало о том, что „предложение чиновников выделить в текущем году для начала полтора миллиона евро на самый плохой виадук не нашло поддержки у большинства депутатов городского собрания“. Депутаты Нарвы это опровергли.
Депутат Игорь Андреев, который возглавляет комиссию по вопросам градостроительства, сказал RusDelfi, что на комиссии перед принятием бюджета на 2024 год вопрос реконструкции виадуков и выделения полутора миллионов евро на нее не обсуждался“.
Написал пост об этом на своей странице депутат Вадим Орлов: „В проекте бюджета Нарвы на 2024 год не было денег на реконструкцию виадуков, ни одна комиссия в Городском собрании не обсуждала этот вопрос, ни одна фракция не поднимала этот вопрос при обсуждении бюджета“.
Алексей Евграфов, лидер фракции „Нарва“, подтвердил RusDelfi, что депутаты не отвергали возможность выделения денег на ремонт виадуков. „Насколько я помню, это была поправка горуправы, а то, что виадуки необходимо реконструировать, об это мы говорили еще в 2019 году, когда делали анализ их состояния, - уточнил депутат. - На проспекте Креэнхольми виадук в худшем состоянии по сравнению с виадуком на Раху, но оба нуждаются в серьезном ремонте. Мы взвешивали два варианта на Раху после проведенной экспертизы - ремонт и строительство нового виадука. Поняли, что по цене это примерно одинаково. Решили, что легче построить, тогда могли бы сделать и переход для пешеходов. Но меня сняли. До сих пор ничего не сделано. Но этим надо заниматься, это вопрос безопасности. Нужно вести переговоры с Эстонской железной дорогой, чтобы вместе с ними делать реконструкцию“.
Евграфов также добавил, что полтора миллиона - это не та сумма, которая может помочь. Хотя бы три миллиона евро нужны, чтобы хоть что-то там изменить, уточнил он.
Вице-мэр Олег Карпиков тоже отметил, что речь о ремонте виадуков идет с 2020 года, но все это время в бюджете не закладывались деньги на ремонт. „Мы думали, что найдем возможность получить средства на реконструкцию через государство или через различные фонды, чтобы не вкладывать деньги самоуправления, - прокомментировал он RusDelfi. - Но такой возможности мы не нашли. Ни один фонд не подтвердил финансирование, а государство отказало“.
Карпиков напомнил, что реконструкция виадуков стоит в плане развития города до 2035 года, поэтому как только у города будут средства, их можно будет направить на этот ремонт. „Никто не вычеркивал из плана бюджета строчку о выделении средств, ее просто не было, - акцентировал вице-мэр. - У нас нет финансирования на это, мы даже не добавляли этот пункт. Сейчас на Раху мы ограничили грузоподъемность виадука до 30 тонн. Пока так“.
Транспортному виадуку на нарвском проспекте Креэнхольми, построенному в начале 90-х, нужно как минимум отремонтировать швы боковых устоев, его водоотводы также требуют ремонта, пишет „Северное побережье“. На нарвской улице Раху виадуку без отлагательств надо заменить балки, опоры как минимум в одном из пролетов, а также заменить деформационные швы на боковых устоях.
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