Выборы в Азербайджане: Алиев побеждает, набирая 92% — ЦИК

Второе место занял депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 2,1%.

Как сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов, явка на выборах составила около 77% избирателей.

Экзитполы предсказывали похожие цифры — и в целом результат оказался довольно предсказуемым.

На пост главы государства претендовало семь кандидатов, включая Алиева, который выдвигается в пятый раз. На прошлых выборах в 2018 году его поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

Как сообщают азербайджанские государственные СМИ, Алиева поздравили с победой на выборах, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси и китайский лидер Си Цзиньпин.

Несколько тысяч сторонников Ильхама Алиева вышли на центральные улицы Баку, некоторые из них несли плакаты „Освободитель Карабаха!“ „Мы тобой гордимся!“

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.

Еще один мотив — желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над всей ее территорией в ходе войны 2020 года и в результате военной операции в сентябре 2023-го.

„Оппонентами“ Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь — восстановление территориальной целостности.

Сам Алиев ни сейчас, ни раньше не участвовал в дебатах. Голосовал он на избирательном участке в Нагорном Карабахе в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщила его пресс-служба.

В преддверии выборов Азербайджан на год лишили полномочий в работе ПАСЕ.

Причиной стали недавние преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ, военные действия в сентябре 2023 в Нагорном Карабахе и отказ Баку пригласить наблюдателей Совета Европы на эти президентские выборы.

Одного из наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ не впустили в страну, когда он уже был в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева.