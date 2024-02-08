В районе ракетного завода в Удмуртии прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в районе Воткинского завода близ Ижевска, где производят ракеты „Тополь-М“, „Искандер-М“ и „Точка-У“. Об этом сообщило вечером в среду, 7 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Завьяловского района Удмуртии. Ранее в соцсетях распространились видео мощной вспышки на горизонте в районе Воткинского завода.

В ЕДДС утверждают, что это результат „планового испытания ракетных двигателей“, а в Telegram-канале МЧС Удмуртии говорится: „На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло“.

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