Чемпионат мира по биатлону-2024: Франция выиграла смешанную эстафету, Эстония 12-я

Золотые медали завоевала сборная Франции. (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 1:09.24,4 (1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов). Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд завоевали серебро для Норвегии (+45,2; 0+8), а Швеция взяла бронзу (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – (+1.01,7; 0+10).

В состав эстонской сборной выступали Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Туули Томингас, Регина Эрмитс.

Рене Цахкна потребовалось в общей сложности три запасных и он закончил свое выступление на 14-м месте. Кристо Сиймер, ехавший во второй смене сохранил Эстонию на 14-м месте. Туули Томингас закончила третью смену на 16-м месте. Ей понадобились четыре запасные патрона.

Лучшей в составе сборной Эстонии была Регина Эрмитс, которая поднялась на 12-е место.

Всего на старт вышли 25 команд.

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