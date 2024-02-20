МЕНОПАУЗА БЕЗ ПРОБЛЕМ | Природное средство поддерживает благополучие женщин

В последние годы все большему числу женщин помогает CBD – натуральное конопляное масло, которое оказывает антивозрастное действие и облегчает дискомфорт и проблемы со здоровьем, обусловленные менопаузой. Давайте подробнее рассмотрим, что говорит об этом наука и какое влияние CBD оказывает при различных симптомах менопаузы.

Что такое CBD?

CBD, или каннабидиол, – это природное вещество, одна из молекул растения конопли. Хотя эту молекулу открыли относительно недавно, уже доказано, что она особенно полезна именно для облегчения недомоганий, связанных с менопаузой. Если говорить коротко, то CBD является хорошим балансировщиком, который участвует в нескольких процессах в организме во время менопаузы. CBD используется как противовоспалительное, болеутоляющее, успокаивающее и стабилизирующее гормональный фон средство. Наиболее распространенным симптомом менопаузы является бессонница, для борьбы с которой помогает справиться CBD, не имеющий побочных эффектов.

CBD и бессонница

Засыпание вечером занимает больше времени, сон неглубокий, а просыпаясь, чувствуешь себя слабой и усталой. В свою очередь недостаток сна повышает уровень стресса, ослабляет иммунную систему и усугубляет другие проблемы со здоровьем. Научные исследования подтверждают, что CBD помогает значительно улучшить качество сна и ускорить засыпание. Он оказывает успокаивающее действие на нервную систему, уменьшая ночную тревожность и без побочных эффектов корректируя цикл сна.

CBD и приливы