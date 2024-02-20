МЕНОПАУЗА БЕЗ ПРОБЛЕМ | Природное средство поддерживает благополучие женщин
Менопауза – это естественный и важный этап в жизни женщины, знаменующий окончание репродуктивного возраста. Этому сопутствует ряд изменений в организме, которые могут вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как бессонница, приливы и перепады настроения.
В последние годы все большему числу женщин помогает CBD – натуральное конопляное масло, которое оказывает антивозрастное действие и облегчает дискомфорт и проблемы со здоровьем, обусловленные менопаузой. Давайте подробнее рассмотрим, что говорит об этом наука и какое влияние CBD оказывает при различных симптомах менопаузы.
Что такое CBD?
CBD, или каннабидиол, – это природное вещество, одна из молекул растения конопли. Хотя эту молекулу открыли относительно недавно, уже доказано, что она особенно полезна именно для облегчения недомоганий, связанных с менопаузой. Если говорить коротко, то CBD является хорошим балансировщиком, который участвует в нескольких процессах в организме во время менопаузы. CBD используется как противовоспалительное, болеутоляющее, успокаивающее и стабилизирующее гормональный фон средство. Наиболее распространенным симптомом менопаузы является бессонница, для борьбы с которой помогает справиться CBD, не имеющий побочных эффектов.
CBD и бессонница
Засыпание вечером занимает больше времени, сон неглубокий, а просыпаясь, чувствуешь себя слабой и усталой. В свою очередь недостаток сна повышает уровень стресса, ослабляет иммунную систему и усугубляет другие проблемы со здоровьем. Научные исследования подтверждают, что CBD помогает значительно улучшить качество сна и ускорить засыпание. Он оказывает успокаивающее действие на нервную систему, уменьшая ночную тревожность и без побочных эффектов корректируя цикл сна.
CBD и приливы
Приливы возникают, когда температура тела вдруг повышается и внезапно вызывает ощущение сильного жара, что связано главным образом с падением уровня эстрогена. Зачастую это сопровождается усиленным потоотделением и учащенным сердцебиением. По сравнению с рецептурными лекарствами, CBD помогает сбалансировать выработку нужных гормонов. Несколько исследований показали, что благодаря приему CBD снижается частота и интенсивность приливов, обусловленных менопаузой. Он также оказывает положительное влияние на работу рецепторов головного мозга, помогающих стабилизировать терморегуляцию в организме.
CBD и перепады настроения
Эстроген влияет на количество серотонина и дофамина в мозге, отвечающих за смену настроения. Поэтому пониженный уровень эстрогена может привести к резким перепадам настроения, справиться с которыми самостоятельно сложно. Самыми частыми симптомами являются тревожность, раздражительность и депрессия. Изменения настроения во время менопаузы вызваны и адаптацией к новому этапу жизни и усталостью, являющейся следствием проблем со сном. О положительном влиянии CBD на настроение говорится много, ну а исследование, опубликованное в 2015 году в журнале Neurotherapeutics, указывает на то, что натуральный CBD полезен именно женщинам, страдающим от тревоги и депрессии, обусловленными менопаузой. Он уменьшает беспокойные мысли, расслабляет и помогает легче справляться с тревожным настроением, и все это без ощущения сонливости.
Как применять CBD?
CBD является жирорастворимым, поэтому его принимают в виде масла. Для лучшего эффекта масло следует принимать перед сном, капнув несколько капель под язык. Масло CBD можно использовать по необходимости, но в случае ухудшения бессонницы или других симптомов менопаузы рекомендуется пройти оздоровительный курс.
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