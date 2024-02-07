ВИДЕО И ФОТО | В Нарве продолжают менять таблички на домах. Но не на тех. Перепутали?
Житель Нарвы прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что на доме по улице Suur в старом городе меняют адресную табличку. Пока репортер ехал на место, чтобы узнать, что происходит, потому что улицу Suur не должны были переименовывать, табличку с прежним адресом повесили обратно.
Очевидно, произошла банальная ошибка, никакого злого умысла в смене таблички не было. Еще в январе прошлого года город принял решение переименовать Soldino tee на Suur-Soldina tee. Наверное, фирма, которая в феврале этого года меняет адресные таблички, ошиблась и решила улицу Suur переименовать на Suur-Soldina. Поскольку рабочий день городской управы закончился, репортеру не удалось уточнить, что же за ситуация произшла. Но улица Suur, пробыв около 15 минут Suur-Soldina tee, вернула себе более короткое и правильное название.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.