ВИДЕО И ФОТО | В Нарве продолжают менять таблички на домах. Но не на тех. Перепутали?

Очевидно, произошла банальная ошибка, никакого злого умысла в смене таблички не было. Еще в январе прошлого года город принял решение переименовать Soldino tee на Suur-Soldina tee. Наверное, фирма, которая в феврале этого года меняет адресные таблички, ошиблась и решила улицу Suur переименовать на Suur-Soldina. Поскольку рабочий день городской управы закончился, репортеру не удалось уточнить, что же за ситуация произшла. Но улица Suur, пробыв около 15 минут Suur-Soldina tee, вернула себе более короткое и правильное название.