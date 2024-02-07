Баскетбол
07.02.2024, 18:05

ВИДЕО | „Садам“ уверенно обыграл главного неудачника эстоно-латвийской баскетбольной лиги

 

В среду, 7 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома команду „Латвийского университета“ (93:63).

„Садам“ захватил лидерство с самого начала игры, но гости не позвали сопернику увеличивать свое преимущество в счете. После третей четверти хозяева выигрывали со счетом 62:48. В четвертой четверти, которую хозяева выиграли со счетом 31:15, отрыв увеличился еще больше и „Садам“ одержал уверенную победу.

„Садам“ начал год с пяти побед и двух поражений, что позволило пярнускому клубу подняться в зону в плей-офф.

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RusDelfi
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