07.02.2024, 18:05
ВИДЕО | „Садам“ уверенно обыграл главного неудачника эстоно-латвийской баскетбольной лиги
В среду, 7 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома команду „Латвийского университета“ (93:63).
„Садам“ захватил лидерство с самого начала игры, но гости не позвали сопернику увеличивать свое преимущество в счете. После третей четверти хозяева выигрывали со счетом 62:48. В четвертой четверти, которую хозяева выиграли со счетом 31:15, отрыв увеличился еще больше и „Садам“ одержал уверенную победу.