ВИДЕО | „Садам“ уверенно обыграл главного неудачника эстоно-латвийской баскетбольной лиги

„Садам“ захватил лидерство с самого начала игры, но гости не позвали сопернику увеличивать свое преимущество в счете. После третей четверти хозяева выигрывали со счетом 62:48. В четвертой четверти, которую хозяева выиграли со счетом 31:15, отрыв увеличился еще больше и „Садам“ одержал уверенную победу.