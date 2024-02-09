Новости России
09.02.2024, 10:30

Россия объявит Эстонии сотовую войну? На границе скоро появится 10 новых вышек 5G

 
Хотят глушить нашу связь или разорять людей роумингом?
Анна Тамм
Вышка 5G
Вышка 5G
ФОТО: IMAGO/Michael Gstettenbauer | IMAGO/Michael Gstettenbauer/ Scanpix

За последний год увеличилось количество случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе. Недавно командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем обвинил в происходящем Россию. Какие еще факты косвенно доказывают, что против стран Восточной Европы могут развернуть радиоэлектронную борьбу? И стоит ли воспринимать такую вероятность всерьез?

По словам Мартина Херема, за подобными сбоями стоит Россия. Так, в прошлом году в Балтийском регионе усилились помехи в работе спутниковых навигационных систем, а наиболее заметный всплеск такой активности был зарегистрирован в январе 2024 года между Финляндией, Польшей и регионом Черного моря. Херем предположил, что Кремль учится и тестирует свои возможности, отрабатывая сценарий возможного конфликта в этом регионе.

Однако эстонские мобильные операторы считают, что ситуация выходит за военные рамки. По их словам, у жителей Эстонии увеличится опасность „попасть на роуминг“. То есть даже в стороне от границы поймать сеть российского оператора и заплатить в разы дороже.

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