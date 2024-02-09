Россия объявит Эстонии сотовую войну? На границе скоро появится 10 новых вышек 5G
За последний год увеличилось количество случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе. Недавно командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем обвинил в происходящем Россию. Какие еще факты косвенно доказывают, что против стран Восточной Европы могут развернуть радиоэлектронную борьбу? И стоит ли воспринимать такую вероятность всерьез?
По словам Мартина Херема, за подобными сбоями стоит Россия. Так, в прошлом году в Балтийском регионе усилились помехи в работе спутниковых навигационных систем, а наиболее заметный всплеск такой активности был зарегистрирован в январе 2024 года между Финляндией, Польшей и регионом Черного моря. Херем предположил, что Кремль учится и тестирует свои возможности, отрабатывая сценарий возможного конфликта в этом регионе.