Собака - это имущество, с которым можно поступать, как угодно? Спасшая нарвскую дворнягу Дусю мать шестерых детей чуть не загремела за это за решетку(13)
5 февраля в Нарве закончилось долгое судебное разбирательство, которое длилось более трех лет. В его центре оказалась известная нарвская дворняга Дуся, которой пришлось пройти немало испытаний из-за нерадивого хозяина.
Дуся умерла летом в Тартуской ветеринарной клинике в возрасте 14 лет. Последние месяцы своей жизни она провела в тепле, заботе, в частном доме Нарва-Йыэсуу под чуткой опекой преподавателя курсов вождения и школьной учительницы Светланы Смирновой.
Однако еще какое-то время назад Светлане грозило уголовное наказание и даже реальное лишение свободы. К счастью для женщины, все завершилось согласительным производством в здании Нарвского суда 5 февраля. Правда, Светлана должна выплатить несколько тысяч евро: бывшему владельцу Дуси (который сам недавно освободился из тюрьмы) в качестве компенсации, и государству.