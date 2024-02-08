Собака - это имущество, с которым можно поступать, как угодно? Спасшая нарвскую дворнягу Дусю мать шестерых детей чуть не загремела за это за решетку

Дуся умерла летом в Тартуской ветеринарной клинике в возрасте 14 лет. Последние месяцы своей жизни она провела в тепле, заботе, в частном доме Нарва-Йыэсуу под чуткой опекой преподавателя курсов вождения и школьной учительницы Светланы Смирновой.

Однако еще какое-то время назад Светлане грозило уголовное наказание и даже реальное лишение свободы. К счастью для женщины, все завершилось согласительным производством в здании Нарвского суда 5 февраля. Правда, Светлана должна выплатить несколько тысяч евро: бывшему владельцу Дуси (который сам недавно освободился из тюрьмы) в качестве компенсации, и государству.

С тем, как боровшаяся всеми немыслимыми способами за благополучие животного Светлана осталась виноватой и почему в Эстонии животное считается имуществом и не имеет никаких прав, в очередной раз разбирался RusDelfi.