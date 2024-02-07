Мать стрелка из Мичигана признали виновной в непредумышленном убийстве(1)
Суд присяжных признал мать мичиганского подростка, устроившего стрельбу в своей школе, виновной в непредумышленном убийстве, поскольку она не помешала этому преступлению, пишет Русская служба Би-би-си.
45-летняя Дженнифер Крамбли стала первым в США родителем, осужденным за непредумышленное убийство в связи с массовой стрельбой, устроенной ребенком.
Прокуроры обвинили ее в том, что она проявила халатность, позволив сыну приобрести оружие, и проигнорировала имевшиеся тревожные знаки.
Ее мужу Джеймсу также грозит суд по схожим обвинениям, он свою вину отрицает.
Их сын Итан, которому сейчас 17 лет, отбывает пожизненное заключение за совершенное в ноябре 2021 года убийство четверых своих одноклассников в старшей школе Оксфорда в штате Мичиган. Еще семь человек получили ранения во время стрельбы.
Суд округа Окленд признал Дженнифер Крамбли виновной по четырем пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве, каждый из которых тянет на максимальный срок в 15 лет.
В ходе процесса предстояло решить важный вопрос: могла ли мать предвидеть и предотвратить преступление.
Дело в том, что родители Итана приобрели оружие, которым воспользовался их сын, всего за несколько дней до стрельбы в школе.
Полиция предъявила им обвинения уже через несколько дней после совершенного преступления, при этом родителей убийцы пришлось разыскивать: их обнаружили прятавшимися в промышленном здании в Детройте по наводке бдительных граждан.
Более двух лет они находились под стражей в окружной тюрьме, поскольку не могли организовать освобождение под залог. Изначально их должны были судить вместе, однако в ноябре они потребовали отдельных процессов.
На суде прокуроры представили свидетельства того, что Итан Крамбли просил оказать ему психологическую поддержку и жаловался на галлюцинации, но, по его словам, родители ему в этом отказали. Давая показания, его мать утверждала, по ее мнению никаких психологических проблем у ее сына не было.
Утром того дня, когда Итан открыл стрельбу по одноклассникам, его родители раньше времени покинули школьное собрание, на котором обсуждался внушавший тревогу рисунок их сына, и отправились на работу, отказавшись забрать домой 15-летнего Итана.
Учителя же отправили его обратно в класс, не удосужившись проверить школьный рюкзак, в котором было оружие. Через несколько часов произошла стрельба.
Некоторые эксперты полагают, что суд над Дженнифер и Джеймсом Крамбли приведет к новым процессам над родителями, чьи дети совершили массовые убийства. Другие же считают этот суд весьма необычным, и едва ли стоит ожидать столь далеко идущих последствий.
Семьи погибших также выразили разочарование в связи с тем, что судебное разбирательство не коснулось представителей школы, которые, по их мнению, также несут ответственность за случившееся.
Согласно результатам независимого расследования, опубликованным в прошлом году, школа в самом деле допустила множество промахов и ошибок, в первую очередь отправив Итана в класс без проверки его рюкзака.
Представители системы образования округа в ответ пообещали на основании этого расследования пересмотреть и внести изменения в свои правила.
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