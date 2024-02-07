Мать стрелка из Мичигана признали виновной в непредумышленном убийстве

45-летняя Дженнифер Крамбли стала первым в США родителем, осужденным за непредумышленное убийство в связи с массовой стрельбой, устроенной ребенком.

Прокуроры обвинили ее в том, что она проявила халатность, позволив сыну приобрести оружие, и проигнорировала имевшиеся тревожные знаки.

Ее мужу Джеймсу также грозит суд по схожим обвинениям, он свою вину отрицает.

Их сын Итан, которому сейчас 17 лет, отбывает пожизненное заключение за совершенное в ноябре 2021 года убийство четверых своих одноклассников в старшей школе Оксфорда в штате Мичиган. Еще семь человек получили ранения во время стрельбы.

Суд округа Окленд признал Дженнифер Крамбли виновной по четырем пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве, каждый из которых тянет на максимальный срок в 15 лет.

В ходе процесса предстояло решить важный вопрос: могла ли мать предвидеть и предотвратить преступление.

Дело в том, что родители Итана приобрели оружие, которым воспользовался их сын, всего за несколько дней до стрельбы в школе.

Полиция предъявила им обвинения уже через несколько дней после совершенного преступления, при этом родителей убийцы пришлось разыскивать: их обнаружили прятавшимися в промышленном здании в Детройте по наводке бдительных граждан.

Более двух лет они находились под стражей в окружной тюрьме, поскольку не могли организовать освобождение под залог. Изначально их должны были судить вместе, однако в ноябре они потребовали отдельных процессов.

На суде прокуроры представили свидетельства того, что Итан Крамбли просил оказать ему психологическую поддержку и жаловался на галлюцинации, но, по его словам, родители ему в этом отказали. Давая показания, его мать утверждала, по ее мнению никаких психологических проблем у ее сына не было.

Утром того дня, когда Итан открыл стрельбу по одноклассникам, его родители раньше времени покинули школьное собрание, на котором обсуждался внушавший тревогу рисунок их сына, и отправились на работу, отказавшись забрать домой 15-летнего Итана.