МНЕНИЕ | Свет: троллейбусное движение в Таллинне никуда не денется!

Вопреки распространенному мнению троллейбус не нуждается в контактной сети на протяжении всей поездки. Иными словами: часть маршрута троллейбус проходит как электробус и снова заряжается, когда приезжает туда, где создана необходимая инфраструктура. Необходимость в движении без использования „рогов“ есть прежде всего на узких улицах в центре города, где сложнее маневрировать в условиях интенсивного движения и попросту меньше места, чтобы вместить контактную сеть.

Многим троллейбусам, которые обслуживают пассажиров в Таллинне, уже более 20 лет или около того. Машины в повседневном использовании изнашиваются и их необходимо заменять, чтобы гарантировать безопасный транспорт для пассажиров. Приобретение новых троллейбусов требует серьезных инвестиций. Мэрия дала городскому предприятию TLT AS задание подготовиться и спланировать необходимую реконструкцию инфраструктуры, а также приобрести новые троллейбусы. Мы планируем купить 40 новых троллейбусов с автономным ходом в ближайшие годы. 18 штук будут длиной в 12 метров и 22 троллейбусы – в 18 метров длиной. Инвестиции распределены на несколько лет. В течение следующих пяти-шести лет город инвестирует в троллейбусы и их инфраструктуру значительную сумму в 50 миллионов евро.

Стратегические цели Таллинна предусматривают, что наш общественный транспорт должен стать транспортом без выбросов CO 2 к 2035 году. Конечно, большинство пассажиров в городе перемещаются на автобусах, но свой важный вклад вносят и трамваи с троллейбусами. Современный троллейбус также удобен для пассажиров. Давно позади те времена, когда во время поездки троллейбус издавал такой шум, который мешал разговору между пассажирами. Современные троллейбусы стали в разы тише и отлично подходят для обслуживания людей, живущих и работающих вблизи больших автомагистралей.

6 июля 1965 года в Таллинне пустили первую линию троллейбуса, которая ходила между театром Эстонии и ипподромом. В последующие десятилетия линии добавлялись и менялись, постепенно часть заменили автобус ами. Часто звучат мнения, будто троллейбусу не место в городе. Я абсолютно не согласен с этим. Накануне 60-летия троллейбусного движения в Таллинне мэрия приняла принципиальное решение: троллейбусы не только останутся на наших улицах, но и получат необходимые инвестиции как в инфраструктуру, так и в подвижной состав.

Таким образом, к востоку от торгового центра Kristiine keskus в будущем можно будет ликвидировать контактную сеть. Это значительно облегчит движение троллейбуса в оживленном районе и исключает ситуации, когда водитель троллейбуса должен выходить на улицу и буквально накидывать „рога“ на линию электропередачи. В настоящее время мы планируем отремонтировать сеть на прямых крупных автомагистралях: Мустамяэ и Академия теэ и Сыпрузе пуйестеэ. Безусловно, при строительстве инфраструктуры предпочтение будет отдаваться таким решениям, которые считаются с пешеходами и велосипедистами – контактные линии не должны стоять посреди пешеходных или велосипедных дорожек.

Пока рано говорить об этом, но, конечно, можно взвесить и новые линии троллейбусов. Но до введения новых траекторий мы постараемся вернуть закрытые линии туда, где они был раньше. Как известно, сейчас пять бывших линий троллейбуса заменены автобусами.

Наряду с троллейбусами, мы также постепенно вводим в эксплуатацию электрические автобусы. 15 новых электрических автобусов выйдут на улицы столицы в ближайшие месяцы. Они лучше подходят для обслуживания линий с меньшей пропускной способностью, так как в электробусе меньше места по сравнению с троллейбусом. Здесь, однако, существующая инфраструктура ставит предел в вопросе электроэнергии: если мы хотим использовать более 60 электробусов, то необходимы значительные инвестиции в электрические мощности на конечных. Там, где уже есть мощности, как например, на конечной в Копли, можно проще построить пункт подзарядки для троллейбуса с автономным ходом. Это позволит обслуживать улицу Сыле троллейбусом без использования контактной сети.

Однако обновления подвижного состава недостаточно. В настоящее время мы также работаем над обновлением сети маршрутов, чтобы сделать движение между районами удобнее и сделать таллинский общественный транспорт более привлекательным. Инвестиции, суммы которых доходят до десятков миллионов миллионов, несомненно, являются важным бюджетным обязательством. Тем не менее, такие решения оправданы, поскольку они помогут нам обеспечить эффективный и разнообразный общественный транспорт на два, пять и двадцать лет вперед.

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