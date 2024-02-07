Прокуратура Швеции официально прекратила расследование о взрывах на „Северных потоках“

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в рамках расследования власти Швеции хотели установить, были ли причастны к произошедшему шведские граждане, а также использовалась ли территория страны для осуществления подрывов.

Проведя несколько допросов, осмотрев место взрывов, а также проанализировав перемещения судов в этом районе, следствие не обнаружило признаков причастности Швеции или граждан страны к произошедшему. Таким образом, на этот случай не распространяется шведская юрисдикция и поэтому расследование должно быть закрыто, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что передали все собранные материалы правоохранительным органам Германии, которые продолжают собственное расследование взрывов.

Взрывы на „Северных потоках“ произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

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В ноябре 2023 года газета The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник Роман Червинский. По этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах.

Червинский, который содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, отрицает свою причастность ко взрывам.

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