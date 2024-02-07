МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: есть простой способ разрушить военно-технический потенциал Вооруженных сил РФ(2)
Россию называют „колоссом на глиняных ногах“ – ассиметрично слабой страной, которая опирается на ресурсный потенциал, придающий ее экономике преимущественно сырьевой характер. Однако благодаря Путину после 24.02.2022 российскую экономику более целесообразно сравнить с „Титаником“, неуклонно двигающимся навстречу своей гибели.
Нехватка продовольствия в сельскохозяйственной стране, рекордное подорожание бензина, сотни тысяч замерзающих россиян, жгущих костры в газодобывающей стране, наконец – коллапс военной и гражданской авиации страны, которая некогда располагала ведущими технологиями – неполный перечень проблем, которые были немыслимы в России до начала войны. Соответственно, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину усилия российской пропаганды были сконцентрированы на создании мифов для населения: о непобедимости российской армии, об отсутствии потерь в ее рядах, наконец, о стойкости и несокрушимости российской экономики. Мифотворчество – едва ли не основная точка концентрации усилий пула ведущих пропагандистов. Их работа щедро оплачивается Путиным, чтобы они убеждали население РФ, что проблем нет, а так называемая СВО – „идет по плану“. Сухая же статистика свидетельствует об обратном: западные санкции медленно, но неуклонно действуют, влияя на российскую экономику и ВПК, хотя РФ обходными путями продолжает импортировать товары двойного назначения, применяемые при производстве ракет и дронов.
Профессор Йельской школы экономики Джефри Зоннефельд раскрывает реальное состояние российской экономики после западных санкций, спровоцировавших отток бизнеса: вместе с иностранным капиталом из России частично ушли новейшие технологии. Российский нефтегазовый сектор также пострадал от утраты доступа к современным технологиям добычи и переработки нефти. В частности, „Роснефть“ была вынуждена потратить дополнительно 10 млрд. долларов на капитальные вложения, что добавило к себестоимости каждого барреля нефти 10 долларов США. Суммарно, после начала войны, отток частного капитала из России составил 253 млрд. долларов США.
Прежде всего, западные санкции ударили по российскому экспорту в Европу. По предварительным оценкам Центробанка РФ, российский экспорт в 2023 году составил $422,7 млрд, что на $169,4 млрд (почти 30%) меньше, чем годом ранее. Причина – вышеупомянутая сырьевая основа: после вторжения РФ в Украину российская экономика не обвалилась из-за высоких цен на нефть, однако сейчас „черное золото“ стремительно дешевеет. В 2022 году баррель основной марки российской нефти Urals обходился в $76,1, а уже в 2023 году — $63. С газом дела обстоят точно так же: Россия лишилась главного экспортного рынка — ЕС, из-за чего было потеряно около 40% экспорта российского газа. По данным Росстата, в 2022-23 гг. основной сырьевой экспорт из РФ рухнул на 35%. Сокращение экспорта российского сырья, в первую очередь энергоносителей, спровоцировало инфляцию и как результат – рост цен на все: от продовольствия до бензина. Инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% - это официальная статистика от Росстата, однако цены на бензин в 2023 году выросли на 7,23% (в начале 2024 года его начали продавать в рассрочку), а цены на яйца за тот же год повысились на 61,35%. Реальная инфляция в РФ давно превысила 10%, однако Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина искусственно удерживает курс рубля до апреля 2024 года – Кремль не желает портить предвыборную кампанию Путина, после окончания которой россиян ждет резкий рост цен и падение уровня жизни.
Несмотря на то, что Россия получила беспрецедентный пакет санкций, оказавших определенно негативное влияние на ее экономику, что подтверждается вышеприведенными цифрами, российскому ВПК полный крах пока не грозит. Да, многие военные программы пришлось существенно сократить или закрыть, но Москва уверенно обходит введенные ограничения, завозя высокотехнологичные комплектующие через Китай и другие страны.
В России нет такого оружия, в котором не применяются западные технологии, поэтому пресечение транзита таких товаров способно разрушить военно-технический потенциал ВС РФ.
В период с марта по декабрь 2022 года РФ импортировала из Поднебесной 72% таких комплектующих – это на 22% выше показателей годом ранее. Парадокс ситуации состоит в том, что свыше 60% товаров двойного назначения производятся в США – и в обход введенных Западом санкций все равно попадают в РФ. В результате осмотра обломков сбитых ракет и БПЛА американские детали были обнаружены в ракетах Х-59, Х-101, „Калибр“ и „Искандер-К“, а также в таких типах беспилотников, как „Орлан-10“, „Shahed-131“, „Shahed-136“. Такие американские компании, как Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation и Advanced Micro Devices (AMD) предоставляют не менее 52% высокотехнологичного импорта, применяемого в российских ракетах и БПЛА. Вопреки санкциям, Россия имеет доступ к таким технологиям, импортируя их „транзитом“ через страны-союзники. Если, к примеру, Армения в течение полугода наращивает импорт электроники на 560%, трудно поверить, что это делается для ее собственных нужд. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в 2022 году российский ВПК оценочно произвел 512 ракет. Однако в 2023 году эта цифра составила 1060 единиц. Особенно преуспел российский ВПК в производстве ракет Х-101/Х-555 – не менее 100 единиц в месяц. Эти же ракеты применялись в наибольшем количестве во время массированных обстрелов украинских городов 29.12.2023 и 02.01.2024. „Эффективное“ действие санкций – налицо.
Следовательно, данная статистика опровергает утверждение, что западные санкции разрушили российский ВПК, лишив его передовых технологий: создание механизма пресечения „серого импорта“ в РФ и введение вторичных санкций против нарушителей – одна из важнейших задач для ослабления ВПК РФ. Игнорирование данной проблемы только подбадривает Путина, который готовится к бессрочной конфронтации. В России нет такого оружия, в котором не применяются западные технологии, следовательно – пресечение транзита таких товаров способно разрушить военно-технический потенциал ВС РФ.
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