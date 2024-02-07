МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: есть простой способ разрушить военно-технический потенциал Вооруженных сил РФ

Нехватка продовольствия в сельскохозяйственной стране, рекордное подорожание бензина, сотни тысяч замерзающих россия н, жгущих костры в газодобывающей стране, наконец – коллапс военной и гражданской авиации страны, которая некогда располагала ведущими технологиями – неполный перечень проблем, которые были немыслимы в России до начала войны. Соответственно, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину усилия российской пропаганды были сконцентрированы на создании мифов для населения: о непобедимости российской армии, об отсутствии потерь в ее рядах, наконец, о стойкости и несокрушимости российской экономики. Мифотворчество – едва ли не основная точка концентрации усилий пула ведущих пропагандистов. Их работа щедро оплачивается Путиным, чтобы они убеждали население РФ, что проблем нет, а так называемая СВО – „идет по плану“. Сухая же статистика свидетельствует об обратном: западные санкции медленно, но неуклонно действуют, влияя на российскую экономику и ВПК, хотя РФ обходными путями продолжает импортировать товары двойного назначения, применяемые при производстве ракет и дронов.

Прежде всего, западные санкции ударили по российскому экспорту в Европу. По предварительным оценкам Центробанка РФ, российский экспорт в 2023 году составил $422,7 млрд, что на $169,4 млрд (почти 30%) меньше, чем годом ранее. Причина – вышеупомянутая сырьевая основа: после вторжения РФ в Украину российская экономика не обвалилась из-за высоких цен на нефть, однако сейчас „черное золото“ стремительно дешевеет. В 2022 году баррель основной марки российской нефти Urals обходился в $76,1, а уже в 2023 году — $63. С газом дела обстоят точно так же: Россия лишилась главного экспортного рынка — ЕС, из-за чего было потеряно около 40% экспорта российского газа. По данным Росстата, в 2022-23 гг. основной сырьевой экспорт из РФ рухнул на 35%. Сокращение экспорта российского сырья, в первую очередь энергоносителей, спровоцировало инфляцию и как результат – рост цен на все: от продовольствия до бензина. Инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% - это официальная статистика от Росстата, однако цены на бензин в 2023 году выросли на 7,23% (в начале 2024 года его начали продавать в рассрочку), а цены на яйца за тот же год повысились на 61,35%. Реальная инфляция в РФ давно превысила 10%, однако Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина искусственно удерживает курс рубля до апреля 2024 года – Кремль не желает портить предвыборную кампанию Путина, после окончания которой россиян ждет резкий рост цен и падение уровня жизни.