Израиль объявил о гибели многих заложников в секторе Газа

Спустя четыре месяца после террористической атаки исламистского движения ХАМАС на Израиль многие из заложников, захваченных в секторе Газа, были объявлены мертвыми. Об этом сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером во вторник, 6 февраля. „Мы сообщили 31 семье, что их близких, взятых в заложники, больше нет в живых, и их смерть подтверждена“, - заявил израильский военный пресс-секретарь Даниэль Хагари.

Он добавил также, что ЦАХАЛ продолжает работать над созданием условий для возвращения всех заложников домой. Ранее Израиль предполагал, что более 130 заложников все еще удерживаются живыми или мертвыми в секторе Газа.

NYT: Число жертв среди заложников, вероятно, выше

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, в тот же день ранее сообщила, что по меньшей мере 30 заложников погибли во время или после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Некоторые были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание.

Поскольку их смерть не была подтверждена на тот момент, они были учтены в списке заложников. Согласно отчету газеты, другие скончались от ран в секторе Газа или были убиты боевиками ХАМАС. Также есть неподтвержденные данные о гибели еще как минимум 20 заложников. В подсчет NYT также включены два израильских солдата, которые были убиты в 2014 году и тела которых были доставлены в сектор Газа.

По данным газеты Times of Israel, всего в секторе Газа во время нападения ХАМАС на Израиль были похищены 253 человека. В ноябре прошлого года были освобождены 105 заложников. Израильские солдаты также освободили одного заложника и обнаружили восемь тел. Еще три заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль