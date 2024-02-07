Заявляла ли посол мира ООН, что все проблемы человечества будут решены, если сократить население Земли на 90%?

В 2022 году Всемирный экономический форум проходил не летом, а весной — с 22 по 26 мая, однако виральный ролик не был снят во время этого мероприятия. На самом деле в Сети распространяют видео, записанное на саммите в Давосе ещё в январе 2020 года. Публичная дискуссия с участием британской учёной была посвящена обеспечению устойчивого будущего для стран Амазонии. 40-минутная запись обсуждения опубликована на официальном YouTube-канале ВЭФ, и на отметке 31:37 Гудолл произносит фразу из вирального ролика:

Мы не можем прятаться от роста численности населения, потому что он лежит в основе многих других проблем. Все эти вещи, о которых мы говорим, не были бы проблемой, если бы численность населения в мире была такой же, как 500 лет назад.

Ни в этой цитате, ни во время всей дискуссии учёная не заявляла и не выдвигала предположение, что население Земли следует сократить на 90% и что это решит все мировые проблемы. Она лишь отметила, что вместе с ростом численности населения люди сталкиваются с вызовами, связанными с этим процессом. Авторы большинства приведённых выше публикаций либо неверно поняли слова Гудолл, либо намеренно неправильно их интерпретировали, даже когда верно её цитировали.

Кроме того, в сообщениях с неверным толкованием цитаты содержится и другая ошибка. По данным ООН, в ноябре 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек и, как ожидается, будет расти вплоть до последней четверти XXI века. То есть 10% от сегодняшнего уровня составляет чуть более 800 млн человек. Согласно разнообразным исследованиям, 500 лет назад, то есть в начале XVI века, количество людей не планете находилось в пределах 400–600 млн — это около 5–7,5% от 8 млрд. То есть, чтобы вернуться к уровню населения 500-летней давности, численность нужно сократить на 92,5–95%.