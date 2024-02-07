Заявляла ли посол мира ООН, что все проблемы человечества будут решены, если сократить население Земли на 90%?
В феврале 2024 года появились сообщения, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) приматолог Джейн Гудолл предложила почти полностью сократить популяцию людей для достижения всеобщего блага. Мы проверили, выдвигала ли учёная такую инициативу.
Джейн Гудолл — британский этолог, приматолог и антрополог, посол мира ООН, а также почётный член Совета будущего мира (немецкого некоммерческого фонда, созданного с целью передать следующим поколениям здоровую планету со справедливым и мирным обществом). 4 февраля автор Telegram-канала „Голос Мордора“ (41 000 просмотров на момент написания этого разбора) специально для телеканала „360“ (72 000) опубликовал колонку о предполагаемом предложении учёной. В тексте блогер уточняет: Гудолл сделала такое заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил в середине января 2024 года. „Оказывается, решить климатический вопрос достаточно просто — нужно лишь, чтобы население Земли сократилось на… 90%. Конечно, Джейн не предлагает прямо убить 90% людей на Земле“, — говорится в этом тексте, который на сайте „360“ всё равно озаглавлен как „Убить 90% населения планеты. Экоповестка свела Запад с ума“. Более того, в начале материала отдельно сказано: „Биолог Гудолл готова убить 90% землян ради климата“.В Telegram-канале ведущей „Первого канала“ Олеси Лосевой (25 000 просмотров) приведена такая цитата: „Если мы сократим численность населения на 90%, мы сможем достичь нулевого уровня изменения климата“. При этом в посте уточняется: „Хоть и сказала она (Гудолл. — Прим. ред.) это давненько, но сути не меняет“. В качестве доказательства Лосева привела скриншот декабрьской новостной заметки сайта Slay News — этот ультраконсервативный англоязычный ресурс систематически распространяет дезинформацию и теории заговора, включая фейки о ВЭФ. Онлайн-издание, в свою очередь, ссылалось на завирусившийся в сентябре 2023 года твит с 15-секундной записью выступления Гудолл, который набрал почти 2 млн просмотров. Похожие на пост Лосевой публикации также появились в Telegram-каналах „Банкста“ (107 000 просмотров), „Анатолий Несмиян“ (64 000), „Фонд стратегической культуры“ (24 000) и „Zапашный“ (12 000).Однако упомянутый выше ролик с речью Гудолл на ВЭФ распространялся и ранее. Например, в мае 2023 года про „допущение“ учёной, что „все проблемы человечества будут решены, если население Земли сократится на 90%“, писали Telegram-каналы „Милитарист“ (98 000 просмотров), „Записки Жириновского“ (55 000), „Что творится?“ (55 000), „Плохие новости“ (47 000), „Свежести“ (25 000), Lomovka (19 000) и др. В декабре 2022 года бизнесмен Илон Маск прокомментировал один из подобных постов, появившихся тогда в Twitter, так: „Эта философия — смерть человечества“. Однако наиболее популярным видео стало ещё в июле 2022 года, но тогда в публикациях приводилась ещё одна цитата: „Мы не можем прятаться от роста человеческой популяции, потому что вы знаете, что это лежит в основе всех проблем. Ничего бы этого не было, если бы численность населения была как 500 лет назад“.Такие записи разместили Telegram-каналы „Россия сейчас“ (248 000 просмотров), „“Спецоперация Z“ | Юрий Подоляка+„ (199 000), Voblya (150 000), MediaPost (102 000), „РИА Катюша“ (92 000), „Скептик“ (92 000), „Осведомитель“ (85 000), „Buyan — Чё там в мире?“ (73 000), „ДНР Info“ (71 000), TG Team Russia (63 000), „Патрон“ (60 000), „Первый харьковский“ (59 000), „Андрей Фурсов“ (55 000), „Шафран“ (24 000), „Украина.ру“ (24 000), „Zапашный“ (21 000), „Кучера“ (18 000) и „Яна Поплавская“ (11 000). Среди СМИ о якобы выдвинутом Гудолл предложении сообщили „Общественная служба новостей“, „Утренний юг“ (уточнено, что учёная сделала заявление на ВЭФ 2022 года), „Царьград“, а также „Шарий.net“. Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин в своей колонке на сайте партии КПРФ написал, что Гудолл „публично выступила за 90-процентное сокращение населения Земли“ с трибуны ВЭФ 28 июля 2022 года. Кроме того, новость стала популярной во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
В 2022 году Всемирный экономический форум проходил не летом, а весной — с 22 по 26 мая, однако виральный ролик не был снят во время этого мероприятия. На самом деле в Сети распространяют видео, записанное на саммите в Давосе ещё в январе 2020 года. Публичная дискуссия с участием британской учёной была посвящена обеспечению устойчивого будущего для стран Амазонии. 40-минутная запись обсуждения опубликована на официальном YouTube-канале ВЭФ, и на отметке 31:37 Гудолл произносит фразу из вирального ролика:
Мы не можем прятаться от роста численности населения, потому что он лежит в основе многих других проблем. Все эти вещи, о которых мы говорим, не были бы проблемой, если бы численность населения в мире была такой же, как 500 лет назад.
Ни в этой цитате, ни во время всей дискуссии учёная не заявляла и не выдвигала предположение, что население Земли следует сократить на 90% и что это решит все мировые проблемы. Она лишь отметила, что вместе с ростом численности населения люди сталкиваются с вызовами, связанными с этим процессом. Авторы большинства приведённых выше публикаций либо неверно поняли слова Гудолл, либо намеренно неправильно их интерпретировали, даже когда верно её цитировали.
Кроме того, в сообщениях с неверным толкованием цитаты содержится и другая ошибка. По данным ООН, в ноябре 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек и, как ожидается, будет расти вплоть до последней четверти XXI века. То есть 10% от сегодняшнего уровня составляет чуть более 800 млн человек. Согласно разнообразным исследованиям, 500 лет назад, то есть в начале XVI века, количество людей не планете находилось в пределах 400–600 млн — это около 5–7,5% от 8 млрд. То есть, чтобы вернуться к уровню населения 500-летней давности, численность нужно сократить на 92,5–95%.
Во время дискуссии журналистка BBC Мишал Хусейн задала учёной вопрос об 1t.org — проекте по восстановлению и выращиванию триллиона деревьев, амбассадором которого выступает Гудолл: „Насколько важно, чтобы посаженные деревья были достаточно ценными, чтобы сделать всё возможное и убедиться, что они не будут вырублены местными сообществами или крупными корпорациями?“ В своём ответе Гудолл рассказала о большом значении сохранения лесов и о целях проекта, а также перечислила четыре „мрачные вещи“, которые надо „смягчить“, — это факторы, приводящие к обезлесению:
нищета, поскольку бедным людям нужно больше места для выращивания еды;
неэкологичный образ жизни и потребительское поведение небедных слоёв общества;
коррупция, которую должны устранить политики;
рост численности населения, поскольку природные ресурсы ограничены.
Об этих проблемах, в частности о четвёртом пункте, Гудолл не раз говорила в своих более ранних выступлениях и интервью. При этом она никогда не предлагала насильно сокращать человечество, а выступала за меры по постепенному замедлению роста населения. Среди них в своей речи на конференции Population Matters в 2019 году она называла улучшение образования, а также расширение прав и возможностей женщин. Отметим, что некоторые исследования подтверждают взаимосвязь между повышением уровня образования женщин и снижением рождаемости в развивающихся странах. В интервью с CBS News в июле 2020 года Гудолл подчеркнула, что изменения должны проходить на добровольной основе:
Проблемы народонаселения политически чувствительные, поэтому я говорю о добровольной оптимизации численности популяции. Так что это нормально, это добровольно, это ваш выбор. Вы оптимизируете его под своё финансовое положение. Люди отчаянно пытаются дать образование своим детям, и они больше не могут дать образование восьмерым. Поэтому они любят планирование семьи, и женщины могут так увеличивать промежутки между рождением своих детей, чтобы иметь возможность заботиться о них.
Таким образом, Джейн Гудолл никогда не призывала и не предлагала решить все мировые проблемы путём уничтожения более 90% человечества. Посты, содержащие это заявление, — результат манипуляции или по крайней мере неверной интерпретации настоящих слов учёной, которые при этом были вырваны из контекста. Гудолл, действительно, множество раз говорила о проблеме перенаселения планеты, но на самом деле предлагала лишь замедлить рост населения путём улучшения доступа женщин к образованию.
Итог: Неправда