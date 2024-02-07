МНЕНИЕ | Евграфов: сократить число чиновников и отменить налоговые реформы - и дыра в бюджете залатана

Похоже, что принимать непродуманные решения, не прислушиваясь к аргументам заинтересованных групп – стиль работы нынешнего правительства. Так, коалиция решила в срочном порядке повысить налоги , несмотря то, что ряд экспертов предупреждали, что повышение налогов в кризис приведет к еще большему экономическому спаду. Результат не заставил себя ждать: экономика Эстонии падает уже восемь кварталов подряд, надежды на улучшение нет, и, согласно свежим данным Института конъюнктуры, уровень экономической уверенности у нас значительно ниже, чем в Латвии и Литве.

И, в-третьих, изменение системы финансирования местных самоуправлений не выполнит заявленной цели – решить проблемы более бедных самоуправлений и сократить региональное неравенство. Уже долгое время говорится о том, что муниципалитеты не справляются с текущими расходами, а нынешний кризис и вовсе поставил многие из них на грань выживания. Для жителей это означает ухудшение качества предоставляемых услуг (социальной помощи, содержания школ и детских садов, общественного транспорта, обслуживания дорог и т.д.), а значит, и уровня жизни. Как уже было сказано выше, 1,5 миллиона, которые якобы выиграет Нарва, не помогут городу справиться с финансовыми проблемами. Кстати, Нарва в результате реформы получит больше остальных – выигрыш других самоуправлений составит от 7 тысяч евро до 960. Я плохо представляю себе, каким образом можно залатать дыры в бюджете за счет таких сумм, учитывая рекордное подорожание жизни. Это напоминает „щедрое“ повышение зарплат учителям на целых 17 евро брутто.

Во-вторых, планируемое перераспределение налогов снижает мотивацию местных самоуправлений создавать новые рабочие места, так как будет урезана доля поступлений от налога на доходы физических лиц. Учитывая, что уровень безработицы в Ида-Вирумаа и так самый высокий по стране, а предприятия продолжают закрываться, реформа налоговой системы местных самоуправлений никак не на пользу региону.

Во-первых, выигрыш небогатых самоуправлений будет маргинальным. Так, в результате реформы Нарва , как было заявлено, выиграет 1,5 миллиона в год. Однако из-за повышения налога с оборота расходы города предположительно вырастут более чем на 700 тысяч евро в год, еще почти на один миллион евро вырастут расходы из-за подорожания тепла в Нарве на 84%. Добавим сюда постоянные расходы на зарплаты педагогов, работников детских садов и школ по интересам, а также на выполнение требований реформы системы общего попечения и т.д.

Так же и с реорганизацией системы финансирования местных самоуправлений - никакого предварительного анализа проведено не было, Союз городов и волостей указал на несостоятельность реформы, однако министр по делам регионов Мадис Каллас заявляет в прессе о том, что изменения в финансировании самоуправлений нельзя откладывать в долгий ящик. Местным самоуправлениям нужна государственная финансовая поддержка в виде прямых дотаций. Пока же планируемая реформа поступлений в бюджеты муниципалитетов больше напоминает попытку имитировать бурную деятельность и создать впечатление, что прописанное в коалиционном договоре обещание повысить доходную базу местных самоуправлений как-то выполняется. Однако если планируемые изменения вступят в силу в нынешнем виде, региональная политика правительства может стать такой же провальной, как и экономическая.

Деньги найти возможно

Конечно же, реформисты и их партнеры - Eesti 200 и cоциал-демократы - будут настаивать на том, что денег в бюджете нет - не хватает полмиллиарда. Однако фракция центристов в Рийгикогу уже внесла в парламентское производство проект решения с предложением правительству разработать законопроект, устанавливающий налог на прибыль банков. Учитывая экономические показатели банков за 2023 год, мы могли бы получить дополнительно 500 млн евро в государственный бюджет. И это никакое не ноу-хау центристов или популистская идея. Например, Литва уже это сделала.

Кроме того, необходимо отказаться от всех налоговых реформ коалиции, так как они выгодны лишь более обеспеченным группам населения. Например, в результате реформы подоходного налога депутат Рийгикогу будет получать на 500 евро в год больше. Согласитесь, без этого вполне можно было бы обойтись, тем более учитывая экономическую ситуацию в стране. Важно вернуть социально справедливую систему прогрессивного подоходного налога, когда более обеспеченные отдают государству больше.

Также давно назрела необходимость реформы государственного сектора. Нужно ли нам столько чиновников, насколько это оправдано?

Все эти шаги могут позволить залатать дыру в бюджете и сделают возможным увеличение доходной базы местных самоуправлений. От этого выиграют все жители, так как именно местные самоуправления предоставляют населению базовые важные услуги и занимаются развитием среды проживания.

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