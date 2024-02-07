ПОДКАСТ | Глава эстонского хоккея перед квалификацией на Олимпиаду: в хороший день мы можем обыграть любого

Мужская сборная Эстонии по хоккею примет участие в третьем раунде в группе „J“. За выход в финальный раунд олимпийской квалификации будут соревноваться Эстония, Украина, Южная Корея и Польша. Матчи пройдут в польском Сосновеце. В следующий - заключительный - раунд выйдет только победитель группы.

„Соперники такие, с которыми мы можем играть, а если у нас будет хороший день, а у них плохой, то можем любого обыграть. Когда у нас хороший день, а у соперника плохой, то мы можем обыграть любого. На самом деле, наши предстоящие соперники очень сильные. Польша - вышла в высший дивизион. Южная Корея недавно тоже играла в высшем дивизионе. Украину мы несколько сезонов назад обыгрывали, а на последних двух ЧМ мы им проиграли. На клюшку там при катании никто не опирается, разница с теми командами, против которых мы играли в предыдущем раунде отбора, большая“, — оценил шансы сборной Рауно Паррас.

Также Паррас представил соперников эстонской сборной: „У Польши сейчас очень сильный чемпионат. Это напрямую сказывается на уровне сборной. Я даже удивлен, что они так долго шли к возвращению в элитный дивизион. Думаю, это фаворит группы. Особенно учитывая, что они играют дома. Южная Корея раньше опиралась на переехавших канадцев, но сейчас эта команда скорее похоже на сборную Японии, прежде всего своим уровнем дисциплины. Что же касается команды Украины, то и они прибавили в этом аспекте. Может, это заслуга тренера Вадима Шахрайчука, может, то, что творится у них в стране, как-то мобилизует“.

В составе сборной Эстонии на предолимпийском турнире отсутствуют несколько игроков. Среди наиболее важных имен — Кристьян Комбе, проводящий лучший сезон в своей карьере во втором финском дивизионе (37 очков в 45 матчах), и Эрик Эмбрих, представляющий австрийский клуб „Брегенцервальд“, а также вратарь Конрад Мёльдер, вернувшийся в состав французской „Ниццы“.