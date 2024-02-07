Анетт Контавейт, Танель Кангерт и Юллар Керде получат государственные награды от президента

Среди спортсменов награды получат: теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году ушла из профессионального тенниса, шашист Хейнар Яху, делом всей жизни которого было руководство эстонскими шашками, профессиональный велосипедист Танел Кангерт, тренер по баскетболу Юллар Керде, тренер по гандболу Кальмер Мустинг, тренер по волейболу Мерле Кирутая и тренер по легкой атлетике Яан Тийтсаар.

Кроме того, будут награждены Урмо Райенд и Яанус Гетреу - тренеры футбольного клуба „Лыуна-Ляэнемаа“.

Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент вручает государственные награды – Орден Белой звезды – людям, находящимся на службе у государства или местного самоуправления, а также показавшие заметные достижения в области экономики, образования, науки, культуры, спорта или принесшие иную пользу эстонскому обществу. Государственные награды из рук президента Алара Кариса получит 151 человек.

„Всех их объединяет верность принципам, на которых мы хотим видеть Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание“, — подчеркнул глава государства.

Президент республики вручит государственные награды 21 февраля в Эстонском национальном музее (ERM), и это можно будет увидеть в телеэфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) 24 февраля.

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