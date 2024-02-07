Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК Вагнера Андрею Медведеву, но разрешила ему остаться в стране

По словам юриста, отказ в убежище норвежские власти обосновали тем, что Медведев не был военнослужащим регулярных частей российской армии, которого нельзя наказать за участие в регулярных боевых действиях. Риснес подчеркнул, что защита Медведева настаивает на том, что в Украине подразделения ЧВК Вагнера являются „неотъемлемой частью российских Вооруженных сил“. Отказ в убежище будет оспорен.

Несмотря на то, что власти Норвегии не сочли возможным предоставить Медведеву убежище, бывший наемник сможет остаться в стране. Существует риск, что в случае депортации в России, Медведев „может быть наказан за дезертирство и убит людьми из „Вагнера““. Разрешение на проживание в Норвегии у Медведева не постоянное, отметил Риснес, его нужно регулярно продлевать.

Андрей Медведев называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера. Он утверждает, что под его началом служил заключенный Евгений Нужин, убийство которого получило широкий резонанс. В январе 2023 года Медведев перешел границу России и Норвегии и запросил политическое убежище.

В феврале Медведева задержали в Осло за пьяную драку и нападение на полицейских. Впоследствии его приговорили к 14 суткам лишения свободы условно за участие в драке, но оправдали за применение насилия против полицейских.

В мае Медведев записал серию видео, где объявил, что хочет вернуться в Россию. Медведев сказал, что надеялся обрести в Норвегии „мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось“. В сентябре Медведева задерживали при попытке незаконно пресечь границу Норвегии с Россией.

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