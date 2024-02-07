ФОТО И ВИДЕО | Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве загорелся многоэтажный дом, в Николаеве повреждены десятки зданий

Войска РФ атаковали Украину с помощью 20 беспилотников типа „Шахед-136-131“ и 44 ракет различных типов, включая крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, „Калибр“, „Искандер-М“ и С-300, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские военные сбили 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатые ракеты „Калибр“ и 15 беспилотников.

Армия РФ нанесла удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, ракеты заходили в столицу Украины несколькими волнами по разным направлениям, воздушная тревога в городе продолжалась около трех часов. Всего силы ПВО Украины, сообщил Попко, сбили над городом и в его районе „около двух десятков“ ракет.

Обломки предположительно ракеты упали в Днепровском районе, повредив высоковольтные линии. В Голосеевском районе столицы Украины в результате падения обломков произошли пожары в 18-этажном жилом доме и на станции технического обслуживания, где находились несколько автомобилей, повреждены подземные электросети. Кроме того, в городе повреждена магистраль теплоснабжения. В Деснянском районе упавшие обломки повредили автомобили. Из-за обстрела без света остались 19,4 тысячи абонентов в Днепровском и Деснянском районах.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, всего в городе пострадали 35 человек — 32, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе, двоих увезли в больницу из Днепровского района, еще одному человеку оказали помощь на месте. Из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека.

В МВД Украины считают, что под завалами частично разрушенного 18-этажного дома могут быть погибшие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о двух погибших в Киеве. „Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий“, — добавил он. Позже Кличко сообщил о четырех погибших.