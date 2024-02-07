Пора открыть глаза: ЕС стремится остановить вмешательство РФ

„Russiagate - обвинения в российском вмешательстве в демократические процессы в Европейском Союзе“: так называлась дискуссия, прошедшая в Европарламенте вечером во вторник, 6 февраля, с участием представителей Еврокомиссии и Совета ЕС. Свежим поводом для нее стали обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами в отношении депутатки Европейского парламента Татьяны Жданок. Она присутствовала в зале заседаний в Страсбурге и даже взяла слово в первой половине дебатов. „Да, я агентка, - заявила она. - Агентка за мир“.

Жданок, с начала скандала так и не ответившая на запрос DW, извинилась перед публикой - „за то, что не была успешной агенткой“ мира. „В 2004 году Евросоюз рассматривал Россию как стратегического партнера. Люди, отвечавшие за восточноевропейскую политику ЕС, охотно приходили на проводимые мной форумы Россия-ЕС и благодарили меня за их организацию. Спустя 10 лет произошла официальная смена формулировок в отношении России с партнерства и сотрудничества на критическое взаимодействие. Но мы настаивали, что невозможно решить конфликт вокруг Украины, если ЕС будет работать против России. Теперь, спустя два десятилетия, мир теряет шанс на мир“, - сказала евродепутатка.

„Агентку мира“ пригласили в Гаагу

„Да уж, Татьяна Жданок, вы такой же агент мира, как Путин, - ответила ей представительница Латвии Раса Юкневичене. Она призвала коллег никогда больше не называть Жданок латвийской депутаткой. - Здесь она - представительница Кремля. Мои сестры и братья латыши - это почтенная европейская нация, а Жданок - пережиток русификации, осуществленной во время советской оккупации“, - заявила Юкневичене.

„Вы называете себя агенткой мира, - обратился к Жданок чешский депутат Марсель Колажа. - Возможно, для мира было бы лучше, если бы вы попросили своего друга и союзника Путина устраниться из Украины, а вы лично, может быть, смогли бы приехать в Гаагу“.