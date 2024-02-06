НАТО нужно готовиться к войне с РФ? Запад меняет стратегию

В прошлом году ЕС обещал поставить Киеву миллион боеприпасов к марту 2024 года. Этот план провалился. По словам эксперта по Украине и России, аналитика Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге, правительство Германии, например, слишком поздно предоставило производителям гарантии закупок. „Это делают сейчас, спустя два года, - указывает Ланге. - При этом потребность в новых боеприпасах высока не только в Украине, но и на пустующих складах стран НАТО“.

Военных и аналитиков беспокоит, прежде всего, нехватка боеприпасов и современной военной техники, а также состояние производственных мощностей в Европе. И в данном случае возможности военного сдерживания НАТО тесно связаны с поставками военной помощи Украине.

Наблюдатели расценивают эти заявления военных как призыв к политикам в Европе сменить стратегию в отношении России. „Надежды на быстрое прекращение войны в Украине с помощью западных поставок оружия, с одной стороны, и санкций против российской военной экономики - с другой, не оправдались“, - констатирует в интервью DW немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).

Ранее, 8 января, главнокомандующий вооруженными силами Швеции, которая пока не стала полноправным членом НАТО, генерал Микаэль Бюден назвал сложившуюся ситуацию „серьезной“ и призвал своих соотечественников и политиков „быть психологически готовыми (к возможному конфликту. - Ред.)“ и „перейти от слов и понимания к действиям“.

В свою очередь главнокомандующий ВС Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил в конце января, что стране следует увеличить расходы на оборону. „Еще есть период времени в два-три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону Норвегии“, - подчеркнул он.

„Мы должны осознавать, что мирная жизнь не является чем-то само собой разумеющимся“, - предупредил, в частности, нидерландский адмирал, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам проходившего 17-18 января заседания начальников генеральных штабов стран-членов альянса и Швеции.

Инвестиции в дроны, боевые самолеты, боеприпасы

По мнению Ланге, в худшем случае у НАТО есть всего пять лет, чтобы вооружиться в достаточной степени для сдерживания России и успешного предотвращения возможного нападения на территорию альянса. Ранее, в конце 2023 года, аргументы в пользу именно такой оценки изложил в своем анализе глава Центра безопасности и обороны при Германском обществе внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг.

В свою очередь Густав Грессель из аналитического центра ECFR (European Council on Foreign Relations, Европейский совет по международным отношениям) полагает: „Запад, и европейцы в частности, должны пересмотреть свои финансовые предписания и обеспечить себе преимущества в масштабах, чтобы радикально увеличить производство беспилотников, боеприпасов, боевых бронированных машин и многого другого“.

С точки зрения Гресселя, стратегия снабжения Украины преимущественно устаревшими вооружениями советского производства со складов стран Восточной и Центральной Европы исчерпала себя. „Больше просто ничего не осталось. Необходимо массово наращивать оборонное производство - как для Украины, так и для стран НАТО в Европе“, - уверен он.

Возможное отступление Украины с освобожденных территорий

ВСУ уступают ВС России в артиллерийском бою. Этот факт оказался в центре внимания военных и аналитиков во время второй военной зимы. Россия, судя по всему, может пополнять свои артиллерийские запасы за счет Северной Кореи, в то время как Украине приходится ежедневно ограничивать число доступных к использованию снарядов.

Как указывает Майкл Кофман из американского Центра военно-морского анализа (CNA) в своем последнем подкасте из серии War on the Rocks, в настоящий момент соотношение выпущенных артиллерийских снарядов у Украины и России составляет один к пяти. Есть и более пессимистичные оценки, где фигурирует показатель один к десяти.