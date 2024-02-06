Как диверсант-убийца из ГРУ оказался в Вильнюсе и сидел рядом с Ландсбергисом и Каспаровым

Примерно в то же время на свет появился его „хороший“ двойник, Иван Жихарев. ГРУ устроило его на работу в госкомпанию по разведке и бурению скважин НПО „Геоспецстрой“. Почему именно бурильщик? Возможно, в творческих поисках в ГРУ просто вбили это имя в поисковике и обнаружили только одного человека в Википедии с таким именем — известного советского бурильщика (тот, правда, бурил нефть, а новый Жихарев — воду).

Иван Жигарев родился в немецком Магдебурге в семье российского военного Ивана Жигарева-старшего, дислоцированного в Восточной Германии в 1980-е годы. Жигарев пошел по стопам отца, служил в армейском спецназе и поступил в Военную академию ГРУ, о чем свидетельствует история его адресной регистрации. Не позднее 2009 года его завербовали для службы в элитной оперативной группе ГРУ, подразделение 29155.

Всего одна буква Иван Жигарев - человек с такой же датой рождения, идентичной внешностью и лишь одной другой буквой — участник особо секретного подразделения убийц и диверсантов, получивших многолетнюю подготовку в Главном разведывательном управлении Минобороны РФ.

Как установили журналисты The Insider, на свое первое мероприятие в Вильнюс Жихарев приехал на машине вместе с Русланом Камбиевым и Расулом Катагановым, еще одним правозащитником. Ниже они втроем рядом с Витаутасом Ландсбергисом, а в это время на сцене выступает Гарри Каспаров .

Иван Жихарев — профессиональный геолог, специализирующийся на бурении скважин для воды, а также активист, посвящающий все свободное время правозащитной деятельности. В Московской открытой школе прав человека его помнят как одного из самых активных волонтеров, он старался не пропускать ни одного Форума свободной России, где участвовал в рабочей группе по санкциям, продвигал инициативы по защите экологии и донорству крови.

На протяжении нескольких лет, до 2017 года, „Жихарев“ следовал по рабочему маршруту остальных членов подразделения 29155: выезжал под фальшивыми удостоверениями за границу в составе небольших групп по три–пять человек по заданиям, цели которых пока неизвестны. Например, „Жихарев“ в начале марта 2015 года побывал в Нидерландах, где пробыл десять дней; в то же время трое других членов команды (в том числе печально известный поклонник „солберецкого“ собора Александр „Петров“-Мишкин) отправились в страны Бенилюкса. В следующем году он повторил свою поездку в Амстердам дважды, опять же сменяясь с другим коллегами из отряда 29155. На этот раз среди них был другой подозреваемый в отравлении Скрипалей, „Руслан Боширов“ (Анатолий Чепига), и еще один сотрудник ГРУ, связанный с отравлением болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева.

В 2016 году „Жихарев“ также побывал в Мюнхене и Берлине, в 2017 году — в Тбилиси, а в январе 2018 года отправился во Францию, где присоединился к другим членам отряда 29155 на их секретной базе недалеко от швейцарской границы. Случайно или нет, но „Жихарев“ также находился в Европе во время подготовки отравления Скрипалей, вылетев в Москву из Вены 3 марта 2018 года — в первый из дней, когда Мишкин и Чепига посетили Солсбери.

В 2017 году у „Жихарева“ начинается новая миссия: он внедряется в Московскую открытую школу прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре.

Он всем рассказывал, что по профессии занимается „бурением скважин“, не особо распространяясь о работе. Про его заграничные поездки коллеги помнят плохо, от МОШП он ездил только в Кишинев на гражданский форум CampCamp, где собралось более 200 правозащитников и журналистов из пятнадцати стран Восточной Европы и Центральной Азии.